Wilco Kelderman heeft woensdag veel tijd verloren in de derde etappe van de Ronde van Baskenland. De onfortuinlijke Nederlander kwam aan de voet van de slotklim ten val. Tadej Pogacar pakte de ritzege na een fraai duel met klassementsleider Primoz Roglic.

De dertigjarige Kelderman begon als nummer negen aan de derde rit en had voorafgaand aan de etappe nog veertig seconden achterstand op klassementsleider Roglic. De renner van BORA-Hansgrohe ging dinsdag ook al onderuit, maar slaagde er toen nog in om terug te komen in het peloton.

Kelderman maakte eind vorige maand juist zijn rentree in de Ronde van Catalonië nadat hij in januari tijdens een training rond het Gardameer werd aangereden door een auto. Bij het ongeluk liep hij een hersenschudding en een gebroken rugwervel op.

Vooraan maakten Roglic en Pogacar er op de slotklim een tweestrijd van. De Sloveen van Jumbo-Visma had al een aantal aanvallen afgeslagen, maar moest in de eindsprint zijn meerdere erkennen in zijn 22-jarige landgenoot.

Pogacar pakte met zijn ritzege vier bonificatieseconden en klom mede daardoor naar de tweede plaats in het algemeen klassement. Hij heeft nog twintig seconden achterstand op klassementsleider Roglic.

Pogacar en Roglic klasse apart op slotklim

In de 167 kilometer lange heuvelrit van Amurrio naar Ermualde zat het venijn hem in de staart. Een groepje van zeven vluchters werd op 15 kilometer van de streep ingerekend waarna het peloton in een grote groep richting de beklimmingen reed.

De klassementsrenners hielden zich koest tot aan de slotklim, waar er met stijgingspercentages tot 21 procent flink geklommen moest worden. Daar bleken Pogacar en Roglic al snel een klasse apart te zijn.

Pogacar viel Roglic meerdere keren aan, maar zag zijn grote rivaal ook telkens weer terugkomen. In de laatste meters had Roglic echter geen antwoord meer, waardoor de zege van Pogacar een feit was.

De Ronde van Baskenland wordt donderdag vervolgd met een heuvelrit over 189 kilometer van Vitoria-Gasteiz naar Hondarribia. De renners krijgen drie colletjes te verwerken waarbij de finish aan het eind van een afdaling ligt.