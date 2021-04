De Belgische sprinter Jasper Philipsen heeft woensdag de Scheldeprijs gewonnen. Bij de vrouwen mag Lorena Wiebes mag zich de allereerste winnares van de eendagswedstrijd noemen.

Philipsen (Alpecin-Fenix) verraste in een sprint van dertig renners topfavoriet Sam Bennett van Deceuninck-Quick-Step en diens ploeggenoot Mark Cavendish.

Het is de eerste zege van het seizoen voor de 23-jarige ploeggenoot van Mathieu van der Poel, die zelf niet meereed in de Scheldeprijs. Danny van Poppel was op de vierde plek de beste Nederlander.

Cees Bol zat ook in de voorste groep, maar de sprinter van DSM kwam niet verder dan een twintigste plek.

Peloton valt in waaiers uiteen

De 194 kliometer lange koers met finish in Schoten werd gekenmerkt door de harde wind. Vanuit de start in het Zeeuwse Terneuzen werd er direct hard gekoerst, in het eerste uur werd 50,7 kilometer afgelegd. Vanwege de wind ontstonden er meerdere waaiers.

In de finale streed de voorste waaier van dertig renners om de zege. In die groep zaten vijf Nederlanders: Bol (DSM), Van Poppel (Intermarché-Wanty), Jan-Willem van Schip, Luuc Bugter en Piotr Havik (BEAT Cycling).

De ploegen Deceuninck-Quick-Step en BORA-Hansgrohe zaten ieder met vijf renners voorin en zorgden ervoor dat niemand kon ontsnappen. De sprinters Bennett en Pascal Ackermann moesten het ploegwerk vervolgens afmaken.

In de laatste 3 kilometer plaatste Havik nog een demarrage, maar hij slaagde er niet in een sprint te voorkomen. Bennet moest de klus klaren voor Deceuninck, maar hij liet zich verrassen door Philipsen.

Wiebes boekt eerste zege van seizoen

In de vrouwenkoers rekende de 22-jarige Wiebes na 136 kilometer af met de Deense Emma Norsgaard en de Italiaanse Elisa Balsamo. Het was voor de renster van Team DSM haar eerste zege van 2021.

Er waren in de zware koers met start en finish in Schoten verschillende uitvalpogingen. Letizia Borghesi probeerde het op de laatste kasseistrook, maar de Italiaanse werd met minder dan 5 kilometer te gaan teruggepakt. In de sprint was Wiebes nipt sneller dan Norsgaard.

Wiebes was na de finish zichtbaar opgelucht. Ze had dit seizoen een vijfde plaats in Nokere Koerse als beste resultaat staan. In 2019 eindigde de sprintster nog met vijftien overwinningen.

"We wisten dat dit een goede koers was voor ons", zei de winnares. "Er stond wel wat wind, maar het was niet genoeg dat er verschillen ontstonden. De sprint verliep behoorlijk chaotisch, maar mijn ploeggenoten brachten me in de juiste positie. Het voelt echt goed om voor hen ook deze wedstrijd te winnen. We waren er dit jaar al een paar keer dichtbij."

