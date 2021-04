Lorena Wiebes mag zich de allereerste winnares van de Scheldeprijs noemen. De 22-jarige Nederlandse was de snelste in de massasprint in het Belgische Schoten.

Wiebes rekende na 136 kilometer af met de Deense Emma Norsgaard en de Italiaanse Elisa Balsamo. Het was voor de renster van Team DSM haar eerste zege van 2021.

Wiebes was na de finish zichtbaar opgelucht. Ze had dit seizoen tot woensdag een vijfde plaats in Nokere Koerse als beste resultaat staan. In 2019 eindigde de sprintster nog met vijftien overwinningen.

De Scheldeprijs is dit jaar bij de mannen toe aan zijn 109e editie. De koers werd niet eerder georganiseerd voor vrouwen. Bij de mannen eindigt de voorjaarswedstrijd ook bijna altijd in een sprint.