De internationale wielerunie UCI heeft woensdag afstand genomen van de racistische beledigingen die Nacer Bouhanni te verduren krijgt. De Fransman met Algerijnse roots is de kop van Jut na zijn gevaarlijke actie van vorige week in de Franse eendagskoers Cholet-Pays de la Loire.

"Hoe ernstig de actie van Bouhanni ook was, dat rechtvaardigt niet om hem te beledigen", schrijft de UCI in een verklaring. "Wij willen hierbij nog eens benadrukken dat dat we ons onvoorwaardelijk inzetten om alle vormen van discriminatie te bestrijden."

De dertigjarige Bouhanni reed Jake Stewart in de massasprint bijna de hekken in door hem af te snijden. De 21-jarige Brit bleef ternauwernood op de fiets, maar liep wel een breuk in zijn hand op. Bouhanni moet het sinds het incident ontgelden op sociale media en maandag was de maat vol voor de renner van Arkéa Samsic.

"Hallo grappenmakers die het leuk vinden berichten te sturen dat ik terug moet naar Afrika, dat ik een crimineel ben, dat ik als Noord-Afrikaan opgesloten moet worden en die me constant emoji's van varkens sturen", schreef Bouhanni op Instagram Stories. "Jullie moeten weten dat ik in Frankrijk geboren ben en dat ik een klacht ga indienen. Ik ben het zat."

De Fransman kreeg steun uit onverwachte hoek, want uitgerekend Stewart nam het dinsdagochtend voor hem op. "Ondanks onze meningsverschillen sta ik zij aan zij met Nacer. De racistische beledigingen aan zijn adres zijn treurig. Er is op deze wereld geen plek voor racisme. De zogenaamde wielerfans die deze opmerkingen hebben gemaakt, zijn niet welkom hier", schreef de Brit van Groupama-FDJ op Twitter.

Na het incident in Cholet-Pays de la Loire had Bouhanni zich al verontschuldigd voor zijn gevaarlijke actie, die op dit moment nog wordt onderzocht door de disciplinaire commissie van de UCI. De wielerbond liet eind maart al weten een sanctie te eisen.