Groupama-FDJ heeft zich woensdag teruggetrokken voor de Scheldeprijs. Een lid van de Franse ploeg van favoriet Arnaud Démare en de Nederlander Ramon Sinkeldam is positief getest op het coronavirus.

Of de besmetting bij een renner of een staflid gevonden is, meldt de ploeg niet in de korte verklaring op Twitter.

De Scheldeprijs start in Terneuzen. De finish is in het Belgische Schoten, waar de koers vaak in een massasprint eindigt. Vorig jaar ging de winst naar de Australische topsprinter Caleb Ewan.

De vrouwen rijden woensdag voor het eerst de Scheldeprijs. Hun koers start en finisht in Schoten.

De verwachting is dat het slechte weer in Nederland en België voor zware koersen zal zorgen.