Primoz Roglic heeft dinsdag in een pittige etappe zijn leiderstrui behouden in de Ronde van Baskenland. De kopman van Jumbo-Visma liet zich niet van de wijs brengen door een aanval van onder anderen zijn rivaal Tadej Pogacar. De ritzege was voor de Bask Alex Aranburu van Astana, die solo over de streep kwam.

Op de slotklim van de rit over ruim 154 kilometer tussen Zalla en Sestao probeerde Pogacar tevergeefs zijn tegenvallende tijdrit van maandag goed te maken door weg te springen. Nummer negen van het klassement Aranburu plaatste wél een geslaagde aanval en won, maar pakte niet genoeg tijd om de leiderstrui te veroveren.

In het klassement heeft Roglic nu vijf seconden voorsprong op Aranburu en zes op Brandon McNulty van UAE Team Emirates. Diens ploeggenoot Pogacar heeft als nummer vier een achterstand van 24 tellen.

Wilco Kelderman ging onderweg onderuit, maar handhaafde zich vooraan. De renner van BORA-hansgrohe is op de negende plek in het klassement (+0.40) nu de beste Nederlander.

Kopgroep met Tusveld

De etappe van dinsdag, waarin het peloton in totaal twee cols van de derde categorie en één van de tweede categorie over moest, werd aanvankelijk gekleurd door zeven vluchters. Onder hen Martijn Tusveld van Team DSM, het voormalige Sunweb.

De koplopers kregen een maximale voorsprong van zo'n vier minuten, maar werden aan de voet van de slotklim een voor een opgeslokt door het jagende peloton. Óscar Cabedo van Burgos was de laatste die zich gewonnen moest geven.

Op die laatste beklimming, La Asturiana van de tweede categorie met vooral in het begin steile stukken, lieten de klassementsmannen zich gelden. Eerst zette Pogacar aan en later ging Roglic zelf, maar aanvankelijk kwam niemand echt weg. Aranburu sloeg op de top wél een gat en leek even op weg naar de leiderstrui, maar dat bleef Roglic bespaard.

De Ronde van Baskenland gaat woensdag verder met een etappe over ruim 167 kilometer van Amurrio naar Ermualde, waarbij het peloton vier cols over moet, waarvan de laatste (van eerste categorie) het pittigst is. De finish ligt bovenaan.