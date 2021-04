Remco Evenepoel heeft zijn toekomst verbonden aan Deceuninck - Quick-Step. Het Belgische toptalent verlengde zijn contract bij de ploeg van manager Patrick Lefevere dinsdag met vijf seizoenen tot eind 2026.

"Patrick vertelde me dat dit het langste contract is dat hij ooit heeft afgesloten met een renner", zegt de 21-jarige Evenepoel. "Het voelt meer als een familie dan als een team. Het zou daarom ook pijn doen om te vertrekken."

De Belg is nog altijd aan het herstellen van een zware val in de Ronde van Lombardije van augustus vorig jaar. Hij liep daarbij onder meer een bekkenbreuk en een kneuzing aan zijn rechterlong op.

Evenepoel had voorafgaand aan de Italiaanse klassieker alle vier de etappekoersen die hij in 2020 reed op zijn naam geschreven. Een jaar eerder won de Belg onder meer de Clásica San Sebastián en werd hij Europees kampioen tijdrijden. Bij de WK pakte hij zilver op de tijdrit.

Evenepoel heeft de training inmiddels weer hervat, maar het is nog altijd wachten op zijn rentree in de koers. Het is de bedoeling dat hij volgende maand in de Giro d'Italia zijn debuut gaat maken in een grote ronde.