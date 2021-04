Na zijn tweede plaats van zondag in de Ronde van Vlaanderen zet Mathieu van der Poel zijn wegseizoen voorlopig op pauze. De komende tijd gaat hij zich volledig richten op de mountainbike, in de hoop om op dat onderdeel in Tokio een olympische medaille te pakken. Daarvoor is het van groot belang om de komende periode al goede uitslagen te rijden.

Om het hoofd even helemaal leeg te maken, gunt Van der Poel zichzelf eerst een rustperiode. Hij doet dat na een kort (slechts vijftien koersdagen) maar intensief voorjaar op de weg, met als hoogtepunt het winnen van Strade Bianche. Daarnaast won de 26-jarige renner twee ritten in Tirreno-Adriatico, om vervolgens in Milaan-San Remo (vijfde) en de Ronde van Vlaanderen naast de hoofdprijs te grijpen.

Over twee weken pakt hij dan de draad weer op en gaat de blik op het mountainbiken. Maandag 26 juli, de dag van de olympische mountainbikewedstrijd, zal daarbij rood omcirkeld in zijn agenda staan. In de aanloop naar de Spelen rijdt hij twee wereldbekerwedstrijden: op 9 mei in het Duitse Albstadt en precies een week later in Nové Mesto in Tsjechië.

Dat doet Van der Poel niet alleen om ritme op te doen en zich alvast te meten met zijn belangrijkste concurrenten. Voor de startvolgorde op de Olympische Spelen is de stand in de wereldbeker namelijk van groot belang en daarom moet hij wereldbekerpunten zien te bemachtigen.

Waar je je in een wegwedstrijd makkelijk naar voren kan werken, is dat bij het mountainbike veel lastiger. Van der Poel zal koste wat het kost willen voorkomen dat hij helemaal achteraan moet beginnen en meteen op achtervolgen is aangewezen.

Route van Van der Poel richting Olympische Spelen 9 mei: WB mountainbike Albstadt

16 mei: WB mountainbike Nové Mesto

6-13 juni: Ronde van Zwitserland

20 juni: NK op de weg

26 juni-18 juli: Tour de France

26 juli: Olympische Spelen, mountainbike

Voor de Spelen nog kans op geel in de Tour

Hoewel Van der Poel er geen misverstand over laat bestaan dat de jacht op de olympische titel bij het mountainbike absolute prioriteit heeft, is het niet zijn enige speerpunt van komende zomer. Op 26 juni start hij namelijk in de Tour de France, om daar als kopman van Alpecin-Fenix zijn debuut te maken.

Om in Frankrijk goed voor de dag te komen, ruilt Van der Poel na de wereldbeker in Nové Mestro zijn mountainbike weer in voor de racefiets. Eerst gaat hij op trainingskamp, om daarna in de Ronde van Zwitserland (6-13 juni) terug te keren op de weg. Een week later verdedigt hij bij het NK op de VAM-berg zijn nationale titel.

Daarna reist Van der Poel door naar Frankrijk, waar in het heuvelachtige openingsweekend van de Tour de France een uitgelezen kans ligt om de gele trui te pakken. Dat hij de ronde ook uit gaat rijden, ligt niet voor de hand. Tussen de slotrit in Parijs (18 juli) en zijn gooi naar olympische roem in Japan zitten namelijk maar acht dagen.