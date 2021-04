Primoz Roglic heeft maandag de openingstijdrit in de Ronde van Baskenland gewonnen. De kopman van Jumbo-Visma klopte op een heuvelachtig parcours in Bilbao onder anderen zijn concurrent Tadej Pogacar.

De 31-jarige Roglic noteerde al vroeg op de middag een indrukwekkende 17.18 over het 13,9 kilometer parcours door de glooiende straten van Bilbao. Pogacar ging als laatste van het schavot en de Sloveense Tour-winnaar van vorig jaar gaf liefst 28 seconden toe op zijn landgenoot. Daarmee werd hij 'slechts' zesde.

Brandon McNulty was maar twee seconden langzamer dan Roglic en werd tweede. Jumbo-Visma-renner Jonas Vingegaard completeerde het podium met de derde plek. De Noor Tobias Foss maakte de dominantie van Jumbo-Visma in Baskenland compleet met de vierde plaats.

Wilco Kelderman stelde juist teleur in de openingstijdrit en eindigde net buiten de top tien. Hij gaf ondanks een snelle tussentijd 35 seconden toe op Roglic. Ide Schelling deed het iets beter (17.46) en was op de achtste plaats de beste Nederlander.

De gewonnen openingstijdrit is alweer de vierde zege van het seizoen voor Roglic. In Parijs-Nice, de enige koers die hij voor de Ronde van Baskenland reed, won hij liefst drie ritten. Vanwege een valpartij in de slotetappe moest hij de eindzege in de Franse rittenkoers aan Maximilian Schachmann laten.

De Ronde van Baskenland kent nog vijf bergritten en duurt tot en met zaterdag. Naast Roglic, Pogacar en Kelderman doen ook erkende klassementsrenners als Alejandro Valverde, Tao Geoghegan Hart en Adam Yates mee.