Michael Schär kan het maar moeilijk verkroppen dat hij zondag uit de Ronde van Vlaanderen werd gezet wegens het weggooien van een bidon op een plaats waar dat niet is toegestaan. Volgens de Zwitserse renner laat de UCI zo een kans liggen om kinderen enthousiast te maken voor wielrennen.

De 34-jarige Schär gooide zijn bidon naar mensen langs de kant toen hij na materiaalpech op het punt stond om weer aan te sluiten in het peloton. Omdat de regels op 1 april zijn aangescherpt, mag dat echter alleen nog op speciaal daarvoor aangewezen zones. De jury was onverbiddelijk en zette de renner uit de koers.

In een verklaring op Instagram staat Schär een dag later uitgebreid stil bij het incident en haalt hij daarbij een oude herinnering op. "Ik weet het nog als de dag van gisteren. Samen met mijn zus en ouders reden we in 1997 naar de Tour de France en stonden we uren langs het parcours op de renners te wachten."

"Vanaf dat moment wist ik zeker dat ik zelf ook profrenner wilde worden. Ik kreeg die dag ook een bidon van een Polti-renner. Dat kleine stukje plastic veranderde mijn leven en herinnerde me er elke dag aan wat mijn grote droom was."

Schär is blij dat hij nu zelf het leven van kinderen kan veranderen en wil dat in de toekomst ook graag blijven doen. "Als ik tijdens rustige momenten in de koers een kind zie staan, rol ik mijn bidon zacht naar de kant. Twee jaar geleden maakte ik zo een meisje dolgelukkig, hebben haar ouders me verteld. Misschien wordt zij op een dag ook profrenner."

Greg Van Avermaet, ploeggenoot van Schär bij AG2R, sprak na de Ronde van Vlaanderen al soortgelijke woorden. "Er zijn een heleboel fans in België die heel graag een bidon willen. Zo was ik ook als kind. Als ik een bidon van een prof te pakken kreeg, dan was dat een trofee voor op mijn slaapkamer. Deze diskwalificatie is een beetje vreemd."