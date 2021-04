De 'Grote Drie' van het wielrennen - Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Julian Alaphilippe - kleurden zondag de finale van de Ronde van Vlaanderen, maar net als vorige maand in Milaan-San Remo ging de zege in een monument naar een outsider. Kasper Asgreen klopte Van der Poel in een sprintje en won zo zijn droomkoers.

Interview na interview krijgt de verrassende winnaar van de Ronde van Vlaanderen dezelfde vraag: geloofde je in de laatste kilometer in Oudenaarde écht dat je titelverdediger en veelwinnaar Van der Poel zou kunnen verslaan in de sprint?

"Ik had vertrouwen in mijn benen", antwoordt Asgreen met een glimlach. "Ik wist natuurlijk niet hoe Mathieu zich voelde, maar ik had het idee dat ik nog wat overhad in de finale. Dus ik begon er richting de finish wel echt in te geloven."

De 26-jarige Deen won ruim een week geleden de E3 Saxo Bank Classic - een kleine versie van de Ronde van Vlaanderen - en dus werd hij in de meeste vooruitblikken op de Vlaamse 'Hoogmis' wel genoemd. Maar zoals bij bijna alle klassiekers van de afgelopen maanden waren er maar drie topfavorieten: Van der Poel, Van Aert en Alaphilippe.

"Het is normaal dat zij de meeste aandacht krijgen", aldus Asgreen. "Mathieu, Wout en Julian zijn waarschijnlijk de beste wielrenners ter wereld en hebben al heel veel gewonnen. Ha, zij hebben mij dit seizoen vaker verslagen dan ik hen."

Kasper Asgreen (midden) zat in de beslissende vlucht met Wout van Aert (links) en Mathieu van der Poel. Kasper Asgreen (midden) zat in de beslissende vlucht met Wout van Aert (links) en Mathieu van der Poel. Foto: Pro Shots

'Ongelooflijk dat ik een monument heb gewonnen'

Zondag was Asgreen echter zonder twijfel de allerbeste renner van het peloton. Hij kwam knap terug nadat hij vlak na de Kanarieberg, met nog 70 kilometer te gaan, bij een valpartij lag en van fiets moest wisselen.

Vervolgens toonde hij zich sterker dan zijn ploegmaat Alaphilippe, kon hij in tegenstelling tot Van Aert mee toen Van der Poel aanviel op de Oude Kwaremont en was hij in de sprint veel te sterk voor Van der Poel.

"Ik heb dit altijd al de mooiste koers van allemaal gevonden, al sinds ik als fan op de televisie naar Tom Boonen en Fabian Cancellara keek", aldus Asgreen. "De combinatie van de kasseien, steile klimmetjes en de lengte maakt deze race zo mooi. En zo moeilijk om te winnen."

De renner van Deceuninck-Quick-Step eindigde twee jaar geleden bij zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen al als tweede, achter Alberto Bettiol. "Ik ben nu een veel betere renner. Ik heb veel meer ervaring, heb veel meer finales gereden in kasseienklassiekers. Dat heeft me ontzettend geholpen. Het is ongelooflijk dat ik nu een monument gewonnen heb, het is een droom die uitkomt."