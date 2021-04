De eerste WorldTour-koers met de nieuwe veiligheidsregels van de UCI leverde zondag direct een hoop commotie op. Twee minder bekende renners werden door de jury onverbiddelijk uit de Ronde van Vlaanderen gezet, maar winnares Annemiek van Vleuten mocht in de vrouwenkoers wel ongestraft een bidon weggooien.

"Ik zag langs de kant van de weg een blauwe jas en dacht dat het iemand van mijn ploeg Movistar was", vertelde Van Vleuten over het moment op zo'n 40 kilometer van de finish waarop ze een bidon weggooide. "Achteraf bleek dat niet zo te zijn, maar dat had ik met die snelheid niet gezien."

Per 1 april traden een aantal nieuwe regels van de UCI in werking, die de veiligheid in het peloton moeten verhogen. Directe aanleiding was een aantal zware ongelukken vorig seizoen, onder anderen met Fabio Jakobsen als slachtoffer.

De Ronde van Vlaanderen was de eerste WorldTour-koers waarin renners in de afdaling niet meer op hun stang mochten zitten, niet meer met hun armen op het stuur mochten leunen en niet zomaar overal hun bidons mochten weggooien. En juist daar ging het mis.

De jury greep keihard in door de Zwitser Michael Schär en de Italiaanse Letizia Borghesi te diskwalificeren, de sanctie voor het weggooien van een bidon in een eendagskoers. Maar toen niet een knecht, maar topfavoriete Van Vleuten buiten de daarvoor bestemde zone haar bidon richting een toeschouwer smeet, bleef het stil.

'Als kind waren die bidons een trofee'

Greg Van Avermaet noemde de uitsluiting van zijn AG2R-ploeggenoot Schär "een beetje vreemd". "Er zijn een heleboel fans in België die heel graag een bidon willen. Zo was ik ook als kind, als ik een bidon van een prof te pakken kreeg, dan was dat een trofee voor op mijn slaapkamer", vertelde de Belg die derde werd in de Ronde van Vlaanderen.

De bidonregel is er niet alleen om de veiligheid in het peloton te verhogen, maar ook om het milieu te sparen. "Ik denk dat we ons er allemaal van bewust zijn dat we geen spullen in de natuur moeten gooien", zei Van Avermaet.

"Verpakkingspapiertjes moeten we niet op de weg gooien. Maar een bidon, zeker in Vlaanderen met al dat publiek, wordt meestal gepakt door een fan. Daar blijven er echt heel weinig van in de berm achter."

'Meteen diskwalificeren druist tegen je gevoel voor logica in'

Niet alleen Van Avermaet, maar ook veel andere renners zeiden de straf te zwaar te vinden. "In zo'n eerste wedstrijd wil de jury natuurlijk gelijk een punt maken", zei Dylan van Baarle, die tiende werd in 'Vlaanderen'. "Toen het verboden werd om op fietspaden te rijden, waren ze daar in het begin ook heel streng op. Dat zijn ze nu een beetje aan het loslaten, zo zal het met bidons ook gaan."

Marianne Vos vond het vooral gek om te zien hoe alle renners massaal hun bidons en andere rotzooi weggooiden in de daarvoor bestemde litter zones. "Maar dit zijn nu de regels, daar zullen we aan moeten wennen", zei ze.

"Op zich is het goed dat we niet zomaar overal ons afval achterlaten. Maar je kunt er wel over discussiëren of je meteen gediskwalificeerd moet worden als je per ongeluk een papiertje laat vallen of als je een bidon naar het publiek gooit", aldus Vos. "Dat is erg streng en druist tegen je gevoel voor logica in."

Maar had de straf die Schär en Borghesi kregen niet ook voor Van Vleuten moeten gelden? "Mijn zege is niet gestolen, ik heb niks verkeerd gedaan of de natuur geschaad. En verder wil ik er eigenlijk geen commentaar op geven", zei de winnares. "Ik zit nu nog lekker in de overwinningsroes en dat wil ik graag nog even blijven."