Annemiek van Vleuten noemt haar zege in de Ronde van Vlaanderen van zondag "heel speciaal". Tien jaar nadat ze de koers voor het eerst won, reed de Europees kampioene met een solo van 12 kilometer naar een verdiende zege.

"Ik vind het echt heel speciaal dat ik de Ronde vandaag weer gewonnen heb", zei de stralende Van Vleuten na de finish van de klassieker. "In 2011 overkwam het me een beetje, dit jaar was het echt een doel van mij en de ploeg."

De 38-jarige renster maakte afgelopen winter de overstap naar de Spaanse formatie Movistar. "Ik vroeg aan Sebastián Unzué, de manager van ons vrouwenteam en de zoon van Eusebio Unzué, de grote baas van de ploeg, welke koers hij het allerliefst wilde winnen. Hij zei meteen: 'Vlaanderen'."

Van Vleuten is een laatbloeier, want pas vele jaren na haar eerste zege in Vlaanderen voegde ze met onder meer de Giro Rosa (2018 en 2019), het WK (2019) en het WK tijdrijden (2017 en 2018) grote zeges aan haar palmares toe.

"Maar ook voor mij stond 'Vlaanderen' heel hoog op mijn verlanglijstje", vertelde ze. "Ik voelde veel druk om het vandaag goed te doen, vanuit mezelf en ook voor de ploeg. Ik ben blij dat het gelukt is."

Van Vleuten komt juichend over de streep in de Ronde van Vlaanderen. Van Vleuten komt juichend over de streep in de Ronde van Vlaanderen. Foto: ANP

'Tien jaar geleden was het één seconde op tv'

In de tien jaar tussen de eerste en tweede zege van Van Vleuten in Vlaanderen is het vrouwenwielrennen behoorlijk veranderd.

"Tien jaar geleden was mijn overwinning misschien één seconde op tv, nu is er veel meer media-aandacht", zei Van Vleuten. "De WorldTour voor vrouwen bestaat uit steeds meer koersen, dit jaar is bijvoorbeeld Parijs-Roubaix erbij gekomen. Een heel mooie ontwikkeling."

Daarnaast wordt het peloton niet meer door slechts een paar rensters gedomineerd, ziet ook Van Vleuten. "Het niveau wordt steeds hoger. Dat zie je wel aan de uitslagen van dit jaar. Heel veel ploegen hebben al koersen gewonnen en ook vandaag waren er veel rensters die hadden kunnen winnen."

Van Vleuten is dan ook blij met de groei die haar sport doormaakt. "Voor sommigen gaat het nog niet snel genoeg, maar als ik kijk naar tien jaar geleden is het echt een wereld van verschil."