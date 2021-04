Wout van Aert zocht zondag niet naar excuses na zijn zesde plaats in de Ronde van Vlaanderen. De Belgische favoriet was niet goed genoeg om Mathieu van der Poel en de uiteindelijke winnaar Kasper Asgreen te volgen in de absolute finale.

"Ik had al snel in de gaten dat Mathieu en Kasper de besten in koers waren", aldus Van Aert. "Het was mooi om te zien dat de twee sterkste renners met elkaar konden strijden om de zege."

De kopman van Jumbo-Visma zat in de beslissende vlucht met Van der Poel en Asgreen, maar bij de laatste doorkomst op de Oude Kwaremont - op 17 kilometer van de streep - kon hij niet mee na een versnelling van Van der Poel.

"Ik had vandaag gewoon niet de benen om te winnen", zei Van Aert. "Met nog 50 kilometer te gaan zat ik al op mijn limiet. Ik probeerde vervolgens zo lang mogelijk te overleven en dat ging best goed, maar op de Oude Kwaremont stortte ik in."

De winnaar van Gent-Wevelgem zakte terug tot in de eerste achtervolgende groep en kwam 47 seconden na de eerste twee over de streep in Oudenaarde. "Op het einde dacht ik: laat ik zo snel mogelijk binnen zijn. Want het ging niet meer van harte", zei Van Aert met een glimlach. "Op de Paterberg was het meer strompelen dan fietsen."

Van Aert wacht zo na vier deelnames aan de Ronde van Vlaanderen nog op zijn eerste zege in de belangrijkste koers van België. "Wat ik nog mis voor deze koers? Ha, dat is een goede vraag. Vandaag moet ik het in ieder geval bij mezelf zoeken. Ik heb geen steken laten vallen, maar was gewoon niet goed genoeg. En dat is natuurlijk erg jammer."

Het moment dat Mathieu van der Poel (rechts) versnelt en Wout van Aert (links) niet meer kan volgen. Het moment dat Mathieu van der Poel (rechts) versnelt en Wout van Aert (links) niet meer kan volgen. Foto: ANP

Van Aert niet verrast door zege Asgreen

Van Aert eindigde vorig jaar als tweede in 'Vlaanderen', doordat hij in een sprint-à-deux verloor van Van der Poel. De Vlaming was niet heel verbaasd dat zijn eeuwige rivaal uit Nederland zondag in eenzelfde situatie werd geklopt door Asgreen.

"Als ze allebei fris zijn, verwacht iedereen dat Mathieu wint in een sprint. Maar Kasper is een heel goede renner en na een zware koers als vandaag, is het altijd anders. En zo zie je, het kan de besten overkomen om hier een sprint te verliezen", grapte Van Aert.

De Belg is in tegenstelling tot Van der Poel nog niet helemaal klaar met zijn voorjaar. Hij start, vanwege de uitstel van Parijs-Roubaix, over anderhalve week in de Brabantse Pijl en een paar dagen later in de Amstel Gold Race.

"Ik ga proberen wat uit te rusten na deze koers en nog twee mooie wedstrijden te rijden", aldus Van Aert. "Maar de 'Ronde' was natuurlijk het hoogtepunt van mijn voorjaar, dus ik moet dit eerst even laten bezinken."