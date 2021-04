Annemiek van Vleuten heeft voor de tweede keer in haar carrière de Ronde van Vlaanderen gewonnen. De 38-jarige renster van Movistar reed zondag op de Paterberg weg bij de concurrentie en kwam in Oudenaarde solo over de streep.

De vorige zege van Van Vleuten in 'Vlaanderens Mooiste' dateerde van precies tien jaar geleden. In 2011 boekte ze er haar eerste grote overwinning. De regerend Europees kampioene was er daarna nog wel een aantal keer dichtbij, maar in 2018 strandde ze op de derde en een jaar later op de tweede plaats.

Na haar aanval op de Paterberg, met nog 13 kilometer te gaan de laatste serieuze hindernis, verdedigde Van Vleuten constant een voorsprong van circa 10 seconden op een groep achtervolgers. Ze hield stand en verwees de Duitse Lisa Brennauer en de Australische Grace Brown naar de overige podiumplaatsen.

Van Vleuten liet woensdag al zien in topvorm te zijn. In Dwars door Vlaanderen boekte ze haar eerste overwinning voor haar team Movistar, waar ze dit seizoen neerstreek na jarenlang voor Mitchelton-SCOTT gereden te hebben.

Waar de Ronde van Vlaanderen voor mannen al sinds 1913 bestaat, zag de vrouwenkoers pas in 2004 het levenslicht. Mirjam Melchers (2x), Marianne Vos, Ellen van Dijk, Anna van der Breggen en Chantal van den Broek-Blaak zijn naast Van Vleuten de andere Nederlandse namen op de erelijst.

Annemiek van Vleuten komt met kleine voorsprong aan in Oudenaarde. Foto: Reuters

Van Vleuten soleert naar winst in spannende finale

Met een serieuze versnelling op de Kanarieberg gaf Van Vleuten met nog 45 kilometer te gaan het startsein voor een spannende finale. Onder anderen Marianne Vos en Anna van der Breggen sprongen op het wiel en lieten haar niet gaan.

De Française Audrey Cordon-Ragot kreeg even later wel de ruimte en fietste een voorsprong van een kleine minuut bijeen. Pas toen het SD Worx van Van der Breggen en titelverdediger Van den Broek-Blaak het voortouw nam in de achtervolging, werd de eenzame vluchter gegrepen.

Van der Breggen trok door op de Oude Kwaremont en schudde daar onder anderen Vos van zich af. Slechts zeven rensters, onder wie Van Vleuten en Demi Vollering, konden volgen. Van Vleuten wachtte haar moment af en reed op de Paterberg iedereen uit het wiel. Veel voorsprong kreeg ze niet, maar het bleek genoeg om in Oudenaarde solo over de streep te komen.

Met Vollering (vijfde) en Van der Breggen (achtste) eindigden er nog twee Nederlanders in de top tien. Bij de mannen ging de overwinning eerder op de dag naar de Deen Kasper Asgreen, die Mathieu van der Poel wist voor te blijven.