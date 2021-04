Mathieu van der Poel baalt er stevig van dat hij net naast de overwinning heeft gegrepen in de Ronde van Vlaanderen. De Nederlands kampioen werd in de Belgische klassieker in een sprint-à-deux geklopt door de Deen Kasper Asgreen.

"Ik ben ontzettend ontgoocheld", zei Van der Poel na de finish bij Sporza. "Een sprint na 260 kilometer is niet hetzelfde als na 200 kilometer. Ik voelde dat ik op de limiet zat."

De 26-jarige titelverdediger ging op 17 kilometer van de finish in de aanval op de Oude Kwarement. Asgreen moest aanvankelijk afhaken, maar de renner van Deceuninck-Quick-Step kon even later als enige toch de aansluiting vinden.

Van der Poel en Asgreen sloegen een gaatje met de concurrentie en reden samen naar de streep. In de sprint zette de Nederlander aan, maar moest hij toch zijn meerdere erkennen in de Deen.

'Hij is een verdiende winnaar'

"Onderweg merkte ik al dat hij enorm sterk was op de klimmen en hij had op al mijn aanvallen een antwoord", aldus Van der Poel. "Hij is een verdiende winnaar. Het zat er gewoon niet in voor mij."

"Hij reed een sterke sprint. Ik gun het hem, want hij durfde door te rijden tot de meet. Maar ik dacht zeker niet dat het binnen was."

De 26-jarige Asgreen, die in 2019 tweede werd achter Alberto Bettiol, is de eerste Deense winnaar van de Ronde van Vlaanderen sinds Rolf Sørensen. De destijds voor Rabobank koersende klassiekerspecialist zegevierde in 1997.