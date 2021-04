Mathieu van der Poel baalt stevig na zijn tweede plek zondag in de Ronde van Vlaanderen. De titelverdediger ging net als vorig jaar met één rivaal naar de finish, maar deze keer verloor hij de sprint om de zege verrassend van Kasper Asgreen.

"Het is vrij uniek om jezelf op te volgen in de Ronde van Vlaanderen. Het is zuur dat dat niet gelukt is", zei Van der Poel in Oudenaarde. "Ik ben verslagen door een sterkere renner, dat maakt het iets makkelijker om het te accepteren. Maar natuurlijk is het kut dat ik verloren heb."

De 26-jarige Nederlander schakelde met een aanval op de Oude Kwaremont, op 17 kilometer van de streep, zijn eeuwige rivaal Wout van Aert uit, de man die hij vorig jaar nipt klopte in een sprint-à-deux. Asgreen bleek echter zeer taai, haakte aan bij Van der Poel en was duidelijk de beste in de spurt op de Minderbroedersstraat.

"Ik zette nog goed aan voor de sprint, maar binnen drie seconden liepen mijn benen helemaal vol en kon ik zelfs niet meer blijven staan tot de finish", aldus Van der Poel. "Het is na zo'n zware koers normaal dat je benen op zijn aan het einde, maar meestal kan ik nog wel wat in een sprint. Nu niet, het was gewoon helemaal op."

Mathieu van der Poel (links) moest zijn meerdere erkennen in Kasper Asgreen. Mathieu van der Poel (links) moest zijn meerdere erkennen in Kasper Asgreen. Foto: ANP

'Asgreen is de verdiende winnaar'

Van der Poel benadrukte dat hij Asgreen niet onderschat had. "Mijn ploegleider waarschuwde me nog via mijn oortje, maar dat was niet nodig. Ik ben nooit iemand die naar de meet rijdt met de gedachte dat de zege al binnen is."

"Ik had onderweg bovendien al gemerkt hoe sterk Kasper was. Bij al mijn aanvallen was hij de eerste die in mijn wiel zat en het zegt genoeg dat hij tot 1 kilometer voor de finish zijn kopwerk bleef doen. Hij was dus vol vertrouwen. Normaal heb ik de beste kansen in zo'n sprint met twee man, maar Kasper was sterker vandaag. Hij is de verdiende winnaar."

Van der Poel reed zondag zijn laatste wegkoers van het voorjaar. Hij won de afgelopen anderhalve maand een rit in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, twee ritten in Tirreno-Adriatico en pakte de zege in de Strade Bianche.

"Ik kan trots zijn op de koersen die ik dit voorjaar heb gereden, maar het vervelende is dat de laatste wedstrijd blijft hangen. Het winnen van de Strade Bianche was heel mooi, maar ik ben nu nog even bezig met dat ik net de Ronde van Vlaanderen heb verloren."

Van der Poel gaat zich nu weer richten op het mountainbiken, als voorbereiding op de Olympische Spelen van Tokio komende zomer. "Ik ga een week rusten en dan pak ik mijn favoriete discipline weer op. Daar kijk ik naar uit."