Mathieu van der Poel is er net niet in geslaagd voor het tweede jaar op rij de Ronde van Vlaanderen te winnen. De titelverdediger werd na 254 kilometer in Oudenaarde in een sprintje verslagen door de Deen Kasper Asgreen en moest genoegen nemen met de tweede plaats.

Van der Poel won vorig jaar de Ronde van Vlaanderen door in een rechtstreeks duel Wout van Aert te verslaan. De Belg moest deze keer diep in de finale afhaken, na een aanval van de titelverdediger op de Oude Kwaremont, met nog zo'n 16 kilometer te gaan. Deze keer bleek Asgreen in een sprintje het sterkste.

Waar de Ronde van Vlaanderen doorgaans duizenden mensen op de been brengt, werd deze editie vanwege de coronapandemie verreden met nauwelijks publiek langs de kant. Een andere grote voorjaarsklassieker, Parijs-Roubaix, werd eerder deze week verschoven van april naar oktober.