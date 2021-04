Mathieu van der Poel is er net niet in geslaagd voor het tweede jaar op rij de Ronde van Vlaanderen te winnen. De titelverdediger werd na 254 kilometer in Oudenaarde in een sprintje verslagen door de Deen Kasper Asgreen en moest genoegen nemen met de tweede plaats.

Van der Poel won vorig jaar de Ronde van Vlaanderen door in een rechtstreeks duel Wout van Aert te verslaan. De Belg moest deze keer diep in de finale afhaken, na een aanval van de titelverdediger op de Oude Kwaremont met nog zo'n 16 kilometer te gaan.

De Nederlander slaagde er echter niet in om Asgreen, die over betere benen bleek te beschikken dan zijn kopman Julian Alaphilippe, van zich af te schudden. De renner van Deceuninck-Quick-Step reed met Van der Poel naar de streep en bleek in een sprintje nipt de sterkste.

Achter de twee leiders finishte Greg Van Avermaet als derde. Jasper Stuyven, de verrassende winnaar van Milaan-San Remo, greep als nummer vier net naast het podium. Van Aert moest genoegen nemen met de zesde plaats. Dylan van Baarle, woensdag winnaar van Dwars door Vlaanderen, werd tiende.

De 26-jarige Asgreen, die in 2019 tweede werd achter Alberto Bettiol, is de eerste Deense winnaar van de Ronde van Vlaanderen sinds Rolf Sørensen. De destijds voor Rabobank koersende klassiekerspecialist zegevierde in 1997.

Waar de Ronde van Vlaanderen doorgaans duizenden mensen op de been brengt, werd deze editie vanwege de coronapandemie verreden met nauwelijks publiek langs de kant. Een andere grote voorjaarsklassieker, Parijs-Roubaix, werd eerder deze week verschoven van april naar oktober.

Mathieu van der Poel reed op de Oude Kwaremont weg bij Wout van Aert. Mathieu van der Poel reed op de Oude Kwaremont weg bij Wout van Aert. Foto: Reuters

Van der Poel raakt snel ploeggenoot kwijt

Van der Poel raakte al vroeg in de 105e editie van 'Vlaanderens Mooiste' ploeggenoot Otto Vergaerde kwijt. De Belg deelde een flinke duw uit na onenigheid met Yevgeniy Fedorov en werd uit koers genomen. Met Oscar Riesebeek en Silvan Dillier verloor de kopman even later ook nog twee belangrijke helpers door een val.

Het gebrek aan steun bleek voor Van der Poel geen beletsel om attent te zijn bij het aanbreken van de finale. Hij nestelde zich in de favorietengroep toen de voorsprong van de vroeg gevormde kopgroep van zeven man, met daarbij de Nederlander Mathijs Paasschens, snel begon te slinken.

Alaphilippe was de eerste die de aansluiting vond bij de enige overgebleven koploper Stefan Bissegger. De wereldkampioen kreeg snel gezelschap van een groepje met Van der Poel, Van Aert en nog een vijftal andere renners, waardoor de finale op 50 kilometer van de streep echt kon beginnen.

Mathieu van der Poel en Kasper Asgreen kleurden de finale. Mathieu van der Poel en Kasper Asgreen kleurden de finale. Foto: ANP

Van der Poel kan Asgreen niet afschudden

Marco Haller was als outsider de eerste die uit de favorietengroep probeerde weg te rijden, maar een versnelling van Van der Poel deed de concurrentie even later meer pijn. De Nederlander raakte niet weg, maar dunde de groep zodanig uit dat verder alleen Van Aert, Alaphilippe, Asgreen en Dylan Teuns overbleven.

Deceuninck-Quick-Step liet de boel op 25 kilometer van de finish ontploffen, al was het niet Alaphilippe maar zijn ploeggenoot Asgreen die demarreerde. Hij kreeg met Van der Poel en Van Aert alleen de twee topfavorieten met zich mee. Alaphilippe slaagde er zelf niet in om de oversteek te maken.

Van der Poel wilde een sprint niet afwachten en reed met een indrukwekkende versnelling op de Oude Kwaremont Van Aert uit het wiel. Asgreen wist met een ultieme krachtsinspanning terug te keren en liet zich daarna niet meer afschudden. In de sprint beantwoordde hij een versnelling van de op papier rappere Van der Poel op indrukwekkende wijze, om zo zijn eerste grote klassieker te winnen.