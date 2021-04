Michael Schär is zondag uit de Ronde van Vlaanderen gezet wegens het wegwerpen van een bidon op een plaats waar dat niet is toegestaan. De Zwitser ondervond daarmee de gevolgen van de strengere regelgeving van de UCI die sinds 1 april van kracht is.

De renner van AG2R Citroën stond op het punt om terug te keren in het peloton na mechanische problemen. Hij nam nog een slokje uit zijn bidon en gooide deze toen richting het publiek. De organisatie was onverbiddelijk en zette de Zwitser uit koers.

Schär is niet de eerste renner die slachtoffer van de nieuwe regels is. Zaterdag in de GP Miguel Induráin beleefde de Amerikaan Kyle Murphy de primeur. Bij de renner van het kleine Rally Cycling was een gelletje uit zijn achterzak gevallen, aldus de lezing van een ploeggenoot. Omdat dat buiten de zone gebeurde waar afval weggegooid mag worden, volgde diskwalificatie.

Sinds deze maand mogen renners zich niet meer ontdoen van hun bidon of ander afval buiten de daarvoor bestemde zones. In rittenkoersen krijgen ze in eerste instantie nog een tijdstraf, maar in eendagkoersen volgt direct uitsluiting.

Ook diskwalificatie voor ploeggenoot van Van der Poel

Schär was zondag niet eens de eerste renner die door de jury uit de wedstrijd werd gezet. Eerder moesten ook Otto Vergaerde, een helper van Mathieu van der Poel, en Yevgeniy Fedorov noodgedwongen van de fiets stappen.

De Belg Vergaerde deelde een flinke beuk uit toen Fedorov het treintje van Alpecin-Fenix verstoorde. De Kazach reageerde door op kop van het peloton in de remmen te knijpen. Het kwam beiden op een diskwalificatie te staan.

