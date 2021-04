Nog 133 km - Ook al komen de hellingen in de Vlaamse Ardennen in zicht, het is voor Mathieu van der Poel niet het signaal om vooraan te rijden. Het zijn Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick-Step die de dienst uitmaken in de grote groep. De voorsprong van de zeven koplopers is al wel teruggelopen tot 10.27.