Nog 46 km - Op de achtergrond keert een flink aantal renners terug in de groep van Mathieu van der Poel en Wout van Aert en dat is vooral goed nieuws voor Van der Poel in de jacht op Julian Alaphilippe, want zijn ploeggenoot Gianni Vermeersch zit daarbij. Van der Poel hoeft dus niet alles alleen op te lossen.