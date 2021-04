Nog 229 km - De eerste opgever in deze 105e editie van de Ronde van Vlaanderen is een feit. Ryan Mullen van Trek-Segafredo, de ploeg van de Nederlander Koen de Kort, kampt met rugklachten en is in de auto gestapt. Dat is een aderlating voor de Amerikaanse formatie, want viervoudig Iers kampioen tijdrijden Mullen is een behoorlijke gangmaker.