Alejandro Valverde heeft zaterdag zijn eerste koers in ruim anderhalf jaar gewonnen. De veertigjarige Spanjaard zegevierde in de GP Miguel Indurain, een Spaanse heuvelklassieker.

De laatste keer dat Valverde als eerste over de streep kwam, was op 30 augustus 2019 in de zevende etappe van de Vuelta a España. Sindsdien noteerde hij nog podiumplaatsen in onder meer de Ronde van Lombardije (tweede, 2019) en in de zevende etappe van de Vuelta van vorig jaar (derde).

In de GP Miguel Indurain sprong de veteraan van Movistar op 11 kilometer van de streep weg uit een groep met favorieten, onder wie Bauke Mollema. Valverde kreeg Alexey Lutsenko met zich mee, maar op de laatste heuvel kon de renner van Astana het wiel van Valverde niet volgen.

Achter Valverde eindigde Lutsenko als tweede en Luis León Sánchez als derde. Mollema, die begin vorige maand nog de Italiaanse eendagskoers Trofeo Laigueglia won, moest zich tevredenstellen met een zevende plaats.

De zege in de GP Miguel Indurian is de 128e zege in de imposante loopbaan van Valverde, die verwacht aan zijn laatste seizoen bezig te zijn. Eerder won hij onder andere het eindklassement van de Vuelta (2009), vier etappes in de Tour de France en vier keer de Belgische klassieker Luik-Bastenaken-Luik. In 2018 werd hij voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen.