Ploegbaas Patrick Lefevere hoopt zondag dat voor het eerst sinds 2018 weer eens een renner van zijn Deceuninck-Quick·Step de Ronde van Vlaanderen gaat winnen. De Belgische formatie heeft de nodige kanshebbers, maar ook geduchte concurrentie van onder anderen Mathieu van der Poel en Wout van Aert, de nummers één en twee van vorig jaar.

"Van Aert lijkt me de sterkste, maar hij heeft ook al een zwak moment gehad in de E3. Net als Van der Poel in Waregem. We moeten ervoor zorgen dat zij achter ons moeten rijden en niet omgekeerd", zei de 66-jarige Lefevere vrijdag in zijn vooruitblik op de Vlaamse klassieker.

Niki Terpstra was in 2018 de laatste Deceuninck-renner die de Ronde van Vlaanderen won. Deceuninck heeft met Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen, Florian Sénéchal, Yves Lampaert en Davide Ballerini diverse troefkaarten in huis. Zdenek Stybar ontbreekt vanwege een recent ondergane hartingreep.

"Jammer genoeg is Stybar er niet bij, maar het leven is meer dan sport alleen. Dit team moet voor niemand bang zijn", aldus Lefevere, die de andere teams wel wil waarschuwen. "Als de andere teams denken dat wij zondag al het werk zullen doen, dan zullen ze bedrogen uitkomen. Wij hebben niet de topfavorieten in huis. Spelletjes spelen met ons zal dus niet lukken."

Julian Alaphilippe zat vorig jaar in de beslissende vlucht, maar reed tegen een motor aan. Foto: ANP

Alaphilippe: 'Die val ligt achter mij'

Alaphilippe leek vorig jaar met Van der Poel en Van Aert te gaan strijden voor de zege in de Ronde van Vlaanderen. De Fransman knalde echter tegen een motor aan, kwam hard ten val en moest de strijd staken.

"Die val ligt achter mij", zei Alaphilippe. "Het is zondag een nieuwe race en ik ben niet meer bezig met vorig jaar. Ik heb geen seconde gedacht aan wat er zou gebeurd zijn mocht ik niet gevallen zijn."

"De Ronde is en blijft een speciale wedstrijd waar veel concentratie nodig is. Mijn ploeggenoten weten hier heel goed de weg, beter dan ik. Vorig jaar was een ontdekkingstocht, ik ben blij hier opnieuw te zijn", aldus de wereldkampioen.