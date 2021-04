Fabio Jakobsen maakt deze maand zijn rentree in het wielerpeloton. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step doet mee aan de Ronde van Turkije, die van 11 tot en met 18 april op het programma staat.

"Fabio is wedstrijdfit", zegt Yvan Vanmol, de ploegarts van Deceuninck-Quick-Step, in de podcast Vals Plat. "Ik denk niet dat hij bang zal zijn om zich in een massasprint te mengen. Fabio gaat meesprinten en nog winnen ook."

De 24-jarige Jakobsen kwam vorig jaar augustus hard ten val in de eerste etappe van de Ronde van Polen, toen hij in de massasprint op hoge snelheid in de dranghekken werd gereden door Dylan Groenewegen. Hij vocht in het ziekenhuis voor zijn leven.

"Van de val zelf herinnert hij zich niets meer", vertelt Vanmol. "Hij wist enkel wat er gebeurd was nadat hij de beelden had gezien."

De afgelopen maanden onderging Jakobsen diverse operaties, vooral om de schade aan zijn gezicht te herstellen. Vorige maand werden hechtingen in zijn mond verwijderd, waarna hij de training kon hervatten.

Fabio Jakobsen hervatte in maart de training. Foto: Deceuninck-Quick-Step Cycling Team

'Zijn terugkeer is zelfs op mijn leeftijd iets zeer emotioneels'

Vanmol maakte de heftige crash van Jakobsen van dichtbij mee. "Het was een van de meest emotionele momenten die ik ooit meegemaakt heb. Ik dacht echt dat hij aan het sterven was op die straat in Polen."

"Ik heb een goede band met Fabio en zou er heel graag bij zijn in Turkije. Dat Fabio zijn eerste koers weer gaat rijden, is zelfs op mijn leeftijd nog iets zeer emotioneels", aldus de 65-jarige ploegarts.

De Ronde van Turkije is een procontinentale koers, één niveau onder de WorldTour. Het evenement ging vorig jaar niet door vanwege de coronapandemie.