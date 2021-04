Mathieu van der Poel merkt dat zijn vorm minder goed is dan in het begin van het wielerseizoen. De titelverdediger begint zondag met twijfels, maar ook met hoop aan de Ronde van Vlaanderen.

"Ik ben snel na het WK veldrijden aan het wegseizoen begonnen", vertelde Van der Poel vrijdag in een digitaal persmoment van zijn ploeg Alpecin-Fenix. "Ik wist dat mijn basis daardoor niet heel breed zou zijn en de Italiaanse koersen hebben er flink in gehakt."

In Italië won Van der Poel twee etappes in de Tirreno (waaronder één na een solo van 51 kilometer) en zegevierde hij op indrukwekkende wijze in de Strade Bianche.

"Ik ben diep gegaan in die Italiaanse koersen en dan moet je inboeten op je conditie. Het heeft zeker veel krachten gekost, maar ik heb er geen spijt van. Zeker de Strade wilde ik erg graag winnen", aldus de Nederlands kampioen.

Van der Poel hoopt 'benen van Italië' weer terug te vinden

Met een derde plaats in de E3 Classic en een 58e plaats in Dwars door Vlaanderen kon Van der Poel zijn topvorm niet doortrekken tot in België. "Mijn vorm is nu aan het afbrokkelen, maar normaal gesproken zou ik het nog moeten kunnen rekken tot de Ronde van Vlaanderen."

"In de E3-prijs was ik niet slecht, maar ook niet super. Ik had daar wel last van de vermoeidheid", kijkt hij terug. "En in Dwars door Vlaanderen kreeg ik last van de warmte, ik merkte dat meerdere renners dat hadden. Het was 25 graden, zo warm was het dit seizoen nog niet geweest", vertelt Van de Poel. "Maar mijn slechte dag daar zal geen gevolgen hebben voor de Ronde van Vlaanderen."

"Ik heb de benen die ik in Italië had nog niet teruggevonden, maar dat kan zondag zomaar weer anders zijn", aldus Van der Poel. "Ik hoop zeker een rol van betekenis te kunnen spelen in de finale. Als dat niet zo is, moeten we gaan nadenken of we het in de toekomst anders gaan doen in de aanloop naar de voorjaarsklassiekers."

Na Ronde van Vlaanderen richt Van der Poel zich op mountainbiken

Vanwege het uitstel van Parijs-Roubaix rijdt 'VDP' zondag zijn laatste wegkoers van het voorjaar. Hij neemt twee weken rust om zich voor te bereiden op het mountainbikeseizoen.

"Ik ga twee wereldbekers rijden waar ik heel goed wil zijn. Goede uitslagen zijn belangrijk voor de startvolgorde op de Olympische Spelen", zegt de alleskunner op de fiets.

Kort voor de Spelen rijdt Van der Poel nog de Tour de France. In de Ronde van Zwitserland en op het NK gaat hij zich voorbereiden op zijn debuut in een grote ronde.