Niki Terpstra won drie jaar geleden de Ronde van Vlaanderen, maar zondag behoort hij niet eens tot de favorieten. De klassiekerspecialist gaat vooral "het geweldige Vlaamse koerspubliek" missen.

Nadat Terpstra in juni vorig jaar vijf dagen in het ziekenhuis doorbracht na een valpartij tijdens een trainingsronde, is de 36-jarige routinier langzaam aan het opkrabbelen.

In de meeste koersen die hij sindsdien reed, eindigde de renner van Total Direct Energie niet eens in de top honderd, maar de afgelopen weken verbeterde hij zich in de Belgische semiklassiekers E3 Classic (46e), Gent-Wevelgem (59e) en Dwars door Vlaanderen (52e).

"Stapje voor stapje gaat het beter met me", zegt Terpstra tegen NU.nl. "Er is duidelijk een stijgende lijn, dat is natuurlijk positief. Mijn doel voor de Ronde van Vlaanderen is om lekker in de koers te zitten. Het is lastig om er vooraf een uitslag op te plakken, ik ben tevreden als ik lang vooraan mee heb kunnen rijden."

Niki Terpstra komt in 2018 als winnaar over de streep in Vlaanderen. Niki Terpstra komt in 2018 als winnaar over de streep in Vlaanderen. Foto: ANP

'Niemand is gekker dan het Vlaamse koerspubliek'

Hoe anders was dat drie jaar geleden, toen Terpstra tot de beste klassiekerrenners behoorde. Na een aanval op de Kruisberg en een solo van 25 kilometer kwam hij als winnaar over de streep in Oudenaarde.

Terpstra zegt mentaal weinig problemen te hebben met zijn afgenomen status in het peloton "Natuurlijk is het nu anders dan een paar jaar geleden. Op sommige momenten is dat wel moeilijk, maar ik ben vooral trots op wat ik in het verleden heb gepresteerd", zegt de Noord-Hollander, die ook de voorjaarskoersen Parijs-Roubaix (2014), Dwars door Vlaanderen (2012, 2014) en de E3 Classic (2018) op zijn naam schreef.

Dat Parijs-Roubaix eerder deze week moest worden uitgesteld tot oktober vanwege de coronamaatregelen, was balen voor de oud-winnaar. "'Roubaix' is toch wel mijn favoriete koers, vanwege de historie en de heroïek. Vervelend dat hij dit voorjaar niet door kan gaan, maar we mogen als wielrenners ook dankbaar zijn voor alle wedstrijden die wel gereden kunnen worden in deze periode."

Kort achter Parijs-Roubaix is de Ronde van Vlaanderen de tweede koers op Terpstra's persoonlijke favorietenlijst. "Vlaanderen is de regio waar wielrennen het populairst is, niemand is gekker dan het koerspubliek daar."

"Als je in de Ronde van Vlaanderen de Oude Kwaremont oprijdt, lijkt het net alsof je een stadion binnenkomt. En op elk hellinkje en elke kasseienstrook staan er massa's volk. Ik zal het publiek zeker missen nu het door de coronaregels niet aanwezig kan zijn, maar de Ronde van Vlaanderen blijft een hele speciale koers."

Het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Foto: Ronde van Vlaanderen

Terpstra moet kopman Turgis helpen

Afgelopen najaar werd de Ronde van Vlaanderen gedomineerd door 'de Grote Drie': Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Julian Alaphilippe. Nadat de wereldkampioen ten val kwam na een botsing met een motor, klopte de Nederlander zijn Belgische rivaal in een fotofinishsprint.

Ook dit jaar behoren Van der Poel, Van Aert en Alaphilippe op voorhand tot de grote favorieten. "Maar er zijn er veel meer die kunnen winnen", denkt Terpstra.

Zijn eigen ploeg richt zich op Anthony Turgis. De 26-jarige Fransman werd vorig jaar knap vierde en toonde met onder meer een tweede plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne aan ook dit voorjaar goed in vorm te zijn.

"Anthony heeft het verdiend om onze kopman te zijn, de rest van het team zal hem helpen", blikt Terpstra vooruit. "Maar als iemand anders goede benen heeft, dan ben je in principe vrij om zelf voor je kansen te gaan. Dat gaat niet eens in overleg. Als je je goed voelt, dan gá je gewoon."