Het lijkt er ondanks de nieuwe datum voor Parijs-Roubaix niet op dat Mathieu van der Poel over twee weken aan de start van de Amstel Gold Race verschijnt. Zijn ploeg Alpecin-Fenix wil vasthouden aan zijn oorspronkelijke programma.

Parijs-Roubaix werd donderdag vanwege de coronarestricties in de noordelijke regio's van Frankrijk van 11 april naar 3 oktober verplaatst. Koersdirecteur Leo van Vliet van de Amstel Gold Race sprak daarop in gesprek met NU.nl zijn hoop uit dat Van der Poel op 18 april mee kan doen in eigen land, maar daar lijkt het niet van te komen.

Van der Poel zou in Parijs-Roubaix zijn laatste wegwedstrijd van het voorjaar rijden. Dat is nu de Ronde van Vlaanderen, die komende zondag op het programma staat. Daarna richt de Nederlander zich op mountainbikewedstrijden.

"Dat is nu nog altijd de bedoeling", zegt sportief manager Christoph Roodhooft van Alpecin-Fenix tegen Het Nieuwsblad. "De riem gaat er even af en dan keert Mathieu op 5 juni met de wereldbekermanche van Albstadt terug in competitie."

Vlak voor de E3 Saxo Bank Classic van vorige week zei Van der Poel zelf al dat hij bij een eventuele verplaatsing van Parijs-Roubaix waarschijnlijk bij zijn plan blijft om de Gold Race niet te rijden. De Nederlands kampioen, die de Limburgse heuvelklassieker in 2019 won, aast op olympisch goud op de mountainbike bij de Spelen van komende zomer in Tokio.

Zijn rivaal Wout van Aert kiest er wél voor om vanwege de nieuwe datum van Parijs-Roubaix over twee weken mee te doen aan de Amstel Gold Race. De Belg van Jumbo-Visma heeft ook de Brabantse Pijl op 14 april aan zijn programma toegevoegd.