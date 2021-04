Organisator ASO was bereid om enkele kasseistroken te schrappen om Parijs-Roubaix toch te laten doorgaan op zondag 11 april. Die poging mislukte. De Franse autoriteiten staan geen koers toe in de regio waar de besmettingen met corona hoog liggen.

"Het doel was om bepaalde sectoren te verwijderen uit het parcours, zodat we mogelijke drukte van toeschouwers beter konden beheersen", zegt directeur Christian Prudhomme van de ASO donderdag tegen L'Équipe.

"Het was allemaal goed doordacht, maar helaas kregen we geen toestemming en jammer genoeg beslissen wij niet alles", aldus Prudhomme, die ook baas is van de Tour de France en Parijs-Nice.

"De situatie is niet meer dezelfde als een maand geleden. In Parijs-Nice konden we de laatste twee etappes nog aanpassen omdat de nieuwe routes buiten het lockdowngebied vielen, maar in het noorden van Frankrijk zit alles op slot."

Prudhomme is blij dat de 'Hel van het Noorden' dit jaar nog wel door zal worden gereden, nu op 2 oktober (vrouwen) en 3 oktober (mannen)

"We hebben het over een enorm populaire klassieker die in 190 landen wordt uitgezonden. Miljoenen kijkers volgen deze koers", aldus de Fransman, die verwacht dat de Tour de France (26 juni-18 juli) gewoon doorgaat. "Ik zie dat met het nodige optimisme tegemoet, gezien de vooruitgang met vaccinaties."