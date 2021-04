De afgelopen weken ging het vooral over het duel Wout van Aert-Mathieu van der Poel in de klassiekers, maar volgens Van Aert zijn er nog veel meer renners die zondag de Ronde van Vlaanderen kunnen winnen.

Oliver Naesen was het woensdag duidelijk meer dan zat. "Iedereen is zodanig fan van Wout en Mathieu dat alles wat je doet buiten het zilveren plateautje aanbieden fout is", fulmineerde de ervaren Belg voor de start van Dwars door Vlaanderen in gesprek met Sporza.

De vele aandacht voor Van Aert en Van der Poel is niet gek; de eeuwige rivalen staan respectievelijk eerste en tweede op de wereldranglijst voor eendagskoersen, met een grote voorsprong op de nummer drie Julian Alaphilippe. Vorig seizoen vochten ze in de Ronde van Vlaanderen een fraai duel uit, nipt gewonnen door Van der Poel.

"Maar in de koersen van de afgelopen weken hebben we heel veel gasten gezien die dicht bij het niveau van mij en Mathieu zitten", zegt Van Aert. "We staan zondag in de 'Ronde' dus met wel meer favorieten aan de start."

De kopman van Jumbo-Visma waakt vooral voor de collectieve kracht van Deceuninck-Quick-Step. De Belgische formatie van Alaphilippe was vorige week vrijdag zeer dominant in de E3 Saxo Bank Classic en dat leverde een zege voor Kasper Asgreen op.

"Het zal heel moeilijk zijn om het blok van Deceuninck-Quick-Step te ontwrichten als ze zo sterk zijn als in de E3. Ik denk dat die koers een goede wake-upcall was: je moet je eigen koers rijden. Als we allemaal onze koers gaan afstemmen op Deceuninck, komen zij nog makkelijker in een situatie waarin ze het overwicht hebben."

Wout van Aert verkende donderdag met zijn ploeggenoten het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Wout van Aert verkende donderdag met zijn ploeggenoten het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Foto: ANP

'Ben meer klaar voor Ronde dan vorig jaar'

Van Aert verwacht dat hij zondag beter voorbereid aan de start van de Ronde van Vlaanderen zal staan dan vorig jaar. Toen werd de belangrijkste koers van België pas verreden in oktober, waardoor het voor Van Aert de laatste race was van een zeer druk wedstrijdblok van drie maanden, met onder meer de Tour de France en de WK in Italië.

"De focus is nu wel wat anders", zegt de winnaar van Gent-Wevelgem. "Mijn conditie was vorig jaar heel goed, maar je hebt toch net iets minder honger na zulke zware maanden dan als je echt opbouwt naar een klassieker. Ik denk dat ik nu meer klaar ben om te vechten voor de zege."

Het is Van Aert ook opgevallen dat er in de eendagskoersen steeds vroeger wordt aangevallen door de grote namen. Zo kwam hij zelf in Gent-Wevelgem al op 180 kilometer van de streep in een eerste groep terecht, om vervolgens niet meer van het front te verdwijnen,

"Het zou kunnen dat de vroege aanval ook zondag gaat lonen, maar de kanttekening daarbij is dat de 'Ronde' natuurlijk vele malen zwaarder is dan de klassiekers die we al gereden hebben. Dus ja, het loont om te durven koersen. Maar het is ook belangrijk om de finish te bereiken."