Wout van Aert is teleurgesteld dat Parijs-Roubaix is verzet naar het najaar. De kopman van Jumbo-Visma hoopte de beroemde klassieker over ruim een week voor het eerst in zijn carrière te winnen.

"Parijs-Roubaix hoort in het voorjaar gereden te worden en niet in oktober", zei Van Aert donderdag na een verkenning van het parcours van de Ronde van Vlaanderen. "Ik had tot vanochtend de hoop dat de koers zou doorgaan, dus dit is jammer en het verstoort toch weer even de voorbereiding op zondag."

De Belg heeft door het wegvallen van de 'Hel van het Noorden' twee andere klassiekers aan zijn programma toegevoegd. Hij rijdt op 14 april de Brabantse Pijl en op 18 april de Amstel Gold Race.

"Eigenlijk was ik van plan om na Parijs-Roubaix een rustpauze in te lassen, maar aangezien die koers nu wegvalt, ligt de mogelijkheid open om nog wat meer te doen."

De Franse autoriteiten besloten donderdag dat het rijden van Parijs-Roubaix op 11 april niet kan doorgaan vanwege de hoge besmettingscijfers in de noordelijke regio's van het land. De race staat nu voor 3 oktober op het programma.

"Ik had 'Roubaix' graag gereden, maar leg nu weer de focus volledig op de Ronde van Vlaanderen", aldus Van Aert. "Je beseft wel even dat de kasseienklassiekers na zondag al voorbij zijn."