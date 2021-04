Leo van Vliet hoopt dat titelverdediger Mathieu van der Poel over twee weken toch meedoet aan de Amstel Gold Race, nu Parijs-Roubaix verplaatst is naar oktober. De koersdirecteur is blij dat Wout van Aert de Nederlandse klassieker al aan zijn programma heeft toegevoegd.

Parijs-Roubaix stond gepland voor 11 april, maar is donderdag vanwege de huidige coronamaatregelen in de noordelijke regio's van Frankrijk verplaatst naar 3 oktober.

Van der Poels hoofddoelen in het voorjaar waren de Ronde van Vlaanderen van komende zondag en Parijs-Roubaix. Hij wil na de klassiekers even rust nemen om zich vervolgens in de aanloop naar de Olympische Spelen te richten op het mountainbiken.

De Nederlands kampioen zei vorige week voor de E3 Saxo Bank Classic dat hij ook bij een verplaatsing van Parijs-Roubaix waarschijnlijk bij zijn plan blijft om de Gold Race niet te rijden, maar Van Vliet heeft de hoop nog niet helemaal opgegeven.

"Ik heb me nooit bemoeid met de keuze van een renner om de Amstel Gold Race wel of niet te rijden, maar laten we hopen dat Van der Poel zegt: ik trek mijn voorjaar nog een week door", zegt de koersdirecteur in gesprek met NU.nl.

"Ik vind het voor het wielrennen natuurlijk heel jammer dat Parijs-Roubaix deze maand niet kan doorgaan, maar het klopt wel dat het een beetje in ons voordeel kan zijn."

Van Aert doet mee aan Gold Race

Die woorden van Van Vliet werden een halfuurtje na het nieuws over de verplaatsing van Parijs-Roubaix al onderstreept door Van Aert, die op een persmoment bekendmaakte dat hij de Brabantse Pijl (14 april) en de Amstel Gold Race aan zijn programma heeft toegevoegd.

"Daar zijn wij gezien de omstandigheden natuurlijk hartstikke blij mee", aldus Van Vliet. "En het zou helemaal prachtig zijn als Mathieu er ook nog bij komt op de startlijst. We gaan er in ieder geval voor zorgen dat we gaan rijden. Ik zou zeggen tegen alle fans: blijf allemaal thuis, want de koers wordt nu nog mooier op televisie."

De Amstel Gold Race - voor mannen en vrouwen - vindt op zondag 18 april plaats onder zeer strenge voorwaarden. De koers wordt gehouden op een circuit van ongeveer 17 kilometer dat volledig wordt afgesloten voor fans.