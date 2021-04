Parijs-Roubaix wordt definitief niet deze maand gereden. De wielerklassieker is vanwege de aangescherpte coronamaatregelen in Frankrijk verplaatst van 11 april naar 2 oktober (vrouwenkoers) en 3 oktober (mannenkoers).

President Emmanuel Macron kondigde woensdag aan dat heel Frankrijk vanaf zaterdag voor een maand weer in een strengere lockdown gaat. De lokale autoriteiten zetten daardoor een streep door het organiseren van Parijs-Roubaix op 11 april.

De internationale wielerunie UCI en koersorganisator ASO ging daarom samen met de teams en renners op zoek naar een nieuwe datum. Parijs-Roubaix zal nu plaatsvinden in het weekend tussen de WK in België (19-26) en de Ronde van Lombardije (9 oktober).

"Het was voor de hele wielerwereld heel belangrijk dat Parijs-Roubaix voor vrouwen en mannen wel kunnen plaatsvinden in 2021 en ik ben heel blij dat we nieuwe datums hebben gevonden", zegt UCI-voorzitter David Lappartient op de site van de bond.

De vrouwen hebben de kasseienklassieker door Noord-Frankrijk nog nooit gereden. "Ook daarom was het essentieel om een nieuwe plek op de kalender te vinden", aldus Lappartient.

Door de verplaatsing van Parijs-Roubaix is de kans groot dat een stuk meer toprenners op 18 april de Amstel Gold Race zullen rijden. Wout van Aert liet donderdag weten dat hij de Gold Race aan zijn programma toevoegt. Het is nog niet bekend of Mathieu van der Poel, die de Limburgse koers in Limburg won, de Gold Race nu toch gaat rijden.

Voor het eerst ook een Parijs-Roubaix voor vrouwen

Vorig jaar werd Parijs-Roubaix in eerste instantie uitgesteld van 12 april naar 25 oktober en uiteindelijk helemaal afgelast.

De ASO had tal van maatregelen voorbereid om de koers volgende week zo veilig mogelijk te kunnen laten verlopen. Zo zou er geen publiek toegelaten worden bij de start en finish en zouden populaire kasseistroken, zoals die bij Arenberg, afgesloten worden.

De Belg Philippe Gilbert was in 2019 de laatste winnaar van Parijs-Roubaix.