Annemiek van Vleuten boekte woensdag in Dwars door Vlaanderen haar eerste overwinning namens haar nieuwe ploeg Movistar. Volgens de 38-jarige wielrenster betaalt daarmee het vertrouwen dat sinds haar komst in haar wordt gesteld zich uit.

"Ik ben zo blij dat ik op deze manier wat terug kan doen", vertelde ze na de Poolse Katarzyna Niewiadoma in een sprintje achter zich gelaten te hebben. "De manier waarop we de afgelopen maand hebben gewerkt gaf me al het vertrouwen dat er mooie dingen aan zaten te komen."

Van Vleuten vertrok afgelopen winter na vijf jaar bij Mitchelton-SCOTT. Ze begon het seizoen bij haar nieuwe ploeg met de 21e plaats in Omloop Het Nieuwsblad, om vervolgens in Strade Bianche als vierde te eindigen.

"Daar werkten we als ploeg al goed samen en vandaag hebben we nog een extra stap gezet. Alles ging zoals we dat van tevoren hadden afgesproken. Deze overwinning zal ervoor zorgen dat de hele ploeg met meer vertrouwen gaat rijden."

Annemiek van Vleuten houdt een mooi aandenken over aan haar winst in Dwars door Vlaanderen. Annemiek van Vleuten houdt een mooi aandenken over aan haar winst in Dwars door Vlaanderen. Foto: ANP

'Dit geeft vertrouwen richting Ronde van Vlaanderen'

Ondanks de complimenten aan haar ploeggenoten, vertrouwde Van Vleuten in de finale van de Vlaamse eendagskoers vooral op haar eigen benen. Met nog 40 kilometer te gaan reed ze samen met Niewiadoma weg uit de voorste groep, omdat uiteindelijk in een sprintje de overwinning naar zich toe te trekken.

"Het was een riskante gok, maar ik voelde dat ik op beklimmingen als de Knokteberg echt het verschil kon maken. Niet alle grote namen deden mee, maar deze overwinning geeft me veel vertrouwen richting de koersen die komen gaan."

Daarmee doelt de Utrechtse mede op de Ronde van Vlaanderen die zondag op het programma staat. "Daar praat momenteel iedereen over natuurlijk. Maar laat ik eerst maar even van deze zege genieten, dan ga ik daarna aan zondag denken."