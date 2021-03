Mathieu van der Poel maakt zich geen zorgen na een voor hem moeizaam verlopen editie van Dwars door Vlaanderen. De 26-jarige Nederlander beleefde woensdag een slechte dag en speelde geen rol van betekenis.

"Ik was niet goed vandaag", erkende Van der Poel na afloop van de Belgische wielerkoers, die traditiegetrouw een aantal dagen voor de Ronde van Vlaanderen wordt verreden.

"Dat wist ik heel vroeg al, het draaide echt niet goed in het begin. Het was niet mijn dag. Of ik me zorgen maak voor zondag? Nee, ik kan het wel plaatsen. Ik heb het wel eerder meegemaakt. Het kan me beter vandaag overkomen dan zondag."

Van der Poel moest op de Knokteberg - met nog 35 kilometer te gaan - opeens lossen uit een groep van ongeveer twintig renners, die een halve minuut achter de uiteindelijke winnaar Dylan van Baarle reed. Hij zakte ver weg en kwam uiteindelijk terecht in een pelotonnetje met onder anderen Julian Alaphilippe.

"Ik weet niet wat het was, ik was echt niet goed", vervolgde Van der Poel. "Ik had de benen niet, maar ik was niet de enige. Alaphilippe kwam ook al langs om te zeggen dat hij slecht zat. Ik heb de afgelopen dagen vooral veel rust genomen, dus ik hoop dat het zondag goed komt."

'Ik ga hier niet slechter van slapen'

Van der Poel, titelverdediger in de Ronde van Vlaanderen, benadrukt dat de race van woensdag nog niets zegt over de koers van zondag. "Ik had graag een goed resultaat behaald vandaag, maar ik ga er niet slechter van slapen nu dat niet gelukt is", aldus de Nederlands kampioen.

"Andere renners zeiden al tegen mij dat ze last hadden van de warmte. Maar zondag zal het minder warm zijn. Ik zal een paar dagen rusten en dan ben ik klaar voor zondag."