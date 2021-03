Dylan van Baarle heeft woensdag op fraaie wijze Dwars door Vlaanderen op zijn naam geschreven. De Nederlander rondde een solo van 52 kilometer succesvol af. Titelverdediger Mathieu van der Poel had juist een slechte dag, zo vlak voor de Ronde van Vlaanderen.

Van Baarle vertrok op de top van de Berg ten Houte en kreeg niemand mee. De renner van INEOS Grenadiers had nooit een heel grote voorsprong, maar hield knap stand tot de finish in Waregem.

De Fransman Christophe Laporte sprintte op zo'n 25 seconden van de winnaar naar de tweede plek. De Belg Tim Merlier, een ploeggenoot van Van der Poel, werd derde.

Van Baarle toonde vorige week al zijn goede vorm met een zevende plek in de E3 Saxo Bank Classic en een achtste plek in Gent-Wevelgem. De hardrijder boekte woensdag zijn eerste zege sinds juni 2019 (etappewinst in het Critérium du Dauphiné) en zijn eerste zege in een Vlaamse (semi)klassieker.

De renners gebruikten Dwars door Vlaanderen als hun laatste voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen van zondag. Wout van Aert besloot wat extra rust te nemen en sloeg de semiklassieker over. Zijn grote rivaal Van der Poel deed wel mee, maar had geen goede benen en moest al vroeg in de finale lossen.

Eerder op de middag won Annemiek van Vleuten de vrouwenversie van Dwars door Vlaanderen. Het was voor de 38-jarige Nederlandse de eerste zege voor haar nieuwe ploeg Movistar.

Van der Poel lost op Knokteberg

De gemiddelde snelheid van de mannenkoers lag in de eerste paar uur tegen de 50 kilometer per uur, waardoor vluchters amper een kans kregen. De finale begon met een versnelling van Greg Van Avermaet op de Taaienberg, op 58 kilometer van de streep.

De Belg kreeg geen ruimte, maar Van Baarle wel. De Nederlander pakte in zijn eentje een halve minuut, terwijl achter hem een groep van zo'n twintig renners ontstond met Van der Poel. Op de Knokteberg - met nog 35 kilometer te gaan - moest de Nederlands kampioen echter opeens lossen. Hij zakte ver weg en kwam uiteindelijk terecht in een pelotonnetje met onder anderen Julian Alaphilippe.

In de chaotische finale vonden sterke renners als Laporte, Van Avermaet, Warren Barguil, Jasper Stuyven, Victor Campenaerts en Florian Sénéchal elkaar in een eerste groepje achter Van Baarle, maar ze werkten niet goed samen en kwamen niet dichter bij de koploper. Van Baarle boekte zo misschien wel de mooiste overwinning uit zijn carrière.