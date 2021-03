Annemiek van Vleuten heeft woensdag haar eerste zege geboekt in dienst van Movistar. De 38-jarige Utrechtse was voor het eerst in haar loopbaan de beste in Dwars door Vlaanderen.

Van Vleuten reed in de finale vooruit met de Poolse Katarzyna Niewiadoma van Canyon SRAM Racing. Het duo slaagde erin het jagende peloton op afstand te houden, waarna Van Vleuten het in de sprint à deux afmaakte.

Het is het eerste succes namens Movistar voor Van Vleuten, die afgelopen winter na vijf jaar vertrok bij Mitchelton-SCOTT. Ze werd eerder dit seizoen 21e in Omloop Het Nieuwsblad en vierde in Strade Bianche.

De drievoudig wereldkampioene, die in haar carrière al veel won, hoopt bij de Spaanse ploeg een nieuwe prikkel te vinden om in de herfst van haar loopbaan nog één keer mooie dingen te laten zien.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de indrukwekkende sprint van Van Vleuten te bekijken.

Peloton staat lang geen vluchters toe

Het peloton gaf woensdag lang geen enkele ruimte aan vluchters. De Nederlandse Thalita de Jong zat even in een kopgroep van zes, maar dat sextet werd teruggepakt op de Knokteberg, met nog 40 van de 122 kilometer te gaan.

Van Vleuten en Niewiadoma vielen direct na de hergroepering aan en het duo pakte een voorsprong van zo'n dertig seconden op het peloton. Die marge liep gaandeweg iets terug, maar er bleef genoeg over om in de finale samen de Nokereberg en twee kasseistroken te overleven. Van Vleuten bleek uiteindelijk de sterkste van de twee in een lange sprint.

De vrouwenversie van Dwars door Vlaanderen wordt sinds 2012 gereden. Alleen in 2017 was er geen Nederlandse winnares: in dat jaar won de Finse Lotta Lepistö. Bij de laatste twee edities ging de winst naar Ellen van Dijk. De koers ging vorig jaar niet door vanwege de coronapandemie.

De mannen, met favoriet Mathieu van der Poel in hun midden, komen later op woensdag over de finish in Dwars door Vlaanderen. Dwars door Vlaanderen geldt als voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen, die zondag voor zowel mannen als vrouwen op het programma staat.