Jake Stewart staat zo'n drie weken aan de kant en kan onder meer niet meedoen aan de Ronde van Vlaanderen. De renner van Groupama-FDJ liep afgelopen zondag in de Franse eendagskoers Cholet-Pays de la Loire een breukje in zijn linkerhand op door de inmiddels veelbesproken duw van Nacer Bouhanni.

De 21-jarige Stewart werd in de massasprint klemgereden door Bouhanni en dreigde in de dranghekken te belanden. De Brit bleef met veel moeite op zijn fiets zitten en ontsnapte zo aan een zware valpartij, maar uit onderzoek is gebleken dat hij niet ongeschonden uit de strijd is gekomen.

Na de koers uitte Stewart op Twitter zijn frustraties en plaatste hij een video van het incident. "Yo Bouhanni, ik zou je willen vragen wat je hier dacht. Maar je hebt duidelijk geen hersencellen. Het ironische is dat je na de finish tegen me zei dat ik geen respect had. Hier is een educatieve video over hoe 'geen respect' eruitziet."

Bouhanni bood maandag weliswaar zijn excuses aan, maar de kans is groot dat hij wordt geschorst voor zijn gevaarlijke actie. De internationale wielerunie UCI heeft haar eigen disciplinaire commissie gevraagd de zaak te onderzoeken.

De duw van Bouhanni leek op het incident met Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen van afgelopen zomer, tijdens een massasprint in de Ronde van Polen. Jakobsen belandde door toedoen van Groenewegen in de dranghekken en raakte zwaargewond.

Stewart bleef dergelijke verwondingen bespaard, maar staat voorlopig wel aan de kant. Het wielertalent zou voor de tweede keer meedoen aan de Ronde van Vlaanderen. Hij won eerder dit jaar het jongerenklassement in de Ster van Bessèges en werd tweede in Omloop Het Nieuwsblad.