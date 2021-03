De Italiaanse wielerploeg Vini Zabù mag dit jaar mogelijk niet meedoen aan de Giro d'Italia. De Italiaan Matteo De Bonis is positief getest op epo en is de tweede renner van de ploeg in vier maanden bij wie verboden middelen zijn aangetroffen.

Voor twee positieve tests binnen een jaar staat een schorsing van 15 tot 45 dagen. De disciplinaire commissie van de UCI doet daar binnenkort uitspraak over. De Giro begint op 8 mei.

De Bonis werd vorige maand, op 16 februari, betrapt bij een controle buiten de wedstrijden om. De 25-jarige renner heeft het recht om de uitkomst van een B-staal af te wachten.

Op 22 oktober vorig jaar werd bekend dat bij De Bonis' land- en ploeggenoot Matteo Spreafico sporen van het verboden middel ostarine waren gevonden. Hij testte positief tijdens de Giro.

In de afgelopen jaren waren Vini Zabù-renners al vaker betrokken bij een dopingzaak. Zo werden ook Danilo Di Luca, Mauro Santambrogio (beiden in 2013), Matteo Rabottini (2014), Ramon Carretero (2015) en Samuele Conti (2016) betrapt. In de meeste gevallen ging het net als bij De Bonis om epogebruik.

Bij Vini Zabù, dat een ProTeam-licentie heeft, staan ook de Nederlanders Wout van Elzakker en Etienne van Empel onder contract.