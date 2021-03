BORA-hansgrohe ontbreekt woensdag ook in Dwars door Vlaanderen. Zeventien teamleden, onder wie heel wat renners, moeten in quarantaine blijven omdat de Britse renner Matthew Walls eind vorige week positief testte op het coronavirus.

BORA-hansgrohe moest vorige week al de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem overslaan. Teammanager Ralph Denk reageerde zondag kwaad en vol onbegrip op het startverbod van zijn ploeg vlak voor Gent-Wevelgem.

"Alles heeft te maken met de kwalificatie 'hoogrisico-contact'", zegt directeur Tomas Van Den Spiegel van koersorganisator Flanders Classics dinsdag in Het Nieuwsblad.

"De COVID-arts in Harelbeke was van mening dat bij BORA zeventien personen een hoog risico hadden gelopen. Wie dit label krijgt opgeplakt, moet minstens zeven dagen in quarantaine. Die zeventien personen kunnen dus niet in Dwars door Vlaanderen aan de slag, aangezien hun isolement pas op donderdag afloopt."

Trek-Segafredo, dat zaterdag twee positieve tests meldde, mag mogelijk wel meedoen aan Dwars door Vlaanderen. Daarvoor moeten minimaal vier renners als een 'laagrisico-contact' gelden. Onder anderen Milaan-San Remo-winnaar Jasper Stuyven hoopt woensdag te starten namens de Amerikaanse formatie.

Mathieu van der Poel won in 2019 de laatste editie van Dwars door Vlaanderen. Vorig jaar ging de Belgische koers niet door vanwege het coronavirus. Dwars door Vlaanderen geldt als voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen, de klassieker die zondag op het programma staat. Van der Poel won dat monument afgelopen najaar.