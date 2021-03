Nacer Bouhanni heeft maandag zijn excuses aangeboden voor zijn gevaarlijke sprint in de Franse eendagskoers Cholet-Pays de la Loire. De internationale wielerunie UCI heeft haar eigen disciplinaire commissie gevraagd om de actie van de Franse renner te beoordelen.

In volle sprint week Bouhanni zondag flink van zijn lijn af, waardoor hij de Brit Jake Stewart bijna in de hekken reed. "Het spijt me voor Jake Stewart", zegt Bouhanni in een verklaring op de website van zijn ploeg Arkéa-Samsic.

"De sprint ging als volgt: ik zag dat Elia Viviani voor me een gat liet vallen en wilde in zijn wiel komen", blikt Bouhanni terug. "Ik geef toe dat het een fout was om van mijn lijn af te wijken en in zijn wiel te gaan zitten."

"Ik heb Jake Stewart op dat moment niet gezien", aldus de dertigjarige Fransman. "Toen we met elkaar in contact kwamen, verloor ik mijn balans. Daarna heb ik zo goed mogelijk mijn best gedaan om niet te vallen. Ik wilde gewoon in de slipstream van Viviani komen, dit was absoluut niet mijn intentie"

Bouhanni kwam al eerder in opspraak

De wedstrijdleiding diskwalificeerde Bouhanni zondag en schrapte zijn naam uit de uitslag. Maandag verwees de UCI de zaak door naar haar disciplinaire commissie, die de renner kan bestraffen voor onveilig sprinten.

Dylan Groenewegen werd na een vergelijkbare sprint in de Ronde van Polen in september vorig jaar voor negen maanden geschorst, al leidde zijn actie wel tot een zware valpartij met Fabio Jakobsen als voornaamste slachtoffer. Na dat incident kondigde de UCI diverse maatregelen aan om het wielrennen veiliger te maken.

Het is niet de eerste keer dat Bouhanni in opspraak is gekomen wegens zijn gedrag in een koers. In 2017 kreeg hij een tijdstraf in de Tour de France, omdat hij collega-renner Jack Bauer een klap had gegeven. Een jaar eerder gaf hij een kopstoot aan Alexander Kristoff in het Critérium du Dauphiné. Daar werd Bouhanni tot onbegrip van veel andere renners niet voor gestraft door de jury.