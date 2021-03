Philippe Gilbert zal zondag niet starten in de Ronde van Vlaanderen. De winnaar van 2017 beleeft voorlopig een moeilijk seizoen en heeft in overleg met zijn ploeg Lotto Soudal besloten even wat rust te nemen.

"Het is een paar weken geleden misgegaan", zegt Gilbert maandag op de site van Lotto Soudal. "We hebben de tijd genomen om alles te analyseren en de beste verklaring is dat ik mentaal en fysiek niet fris genoeg ben."

De 38-jarige Belg eindigde een maand geleden nog als vijfde in de Omloop Het Nieuwsblad, maar daarna reed hij geen goede uitslagen meer. De klassiekerspecialist werd 72e in Milaan-San Remo en haalde eind vorige week de finish niet bij de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem.

"Ik denk dat de oorzaak ligt bij al het harde werk dat ik gedaan heb na mijn val in de Tour de France van vorig jaar", aldus Gilbert, die in augustus een breuk in zijn knieschijf opliep en vervolgens te snel weer begon met wedstrijden rijden. "Die blessure was veel ernstiger dan we in eerste instantie dachten. Ik heb veel gedaan zonder echt te rusten en blijf ook maar een mens."

"Dit seizoen ben ik nog geen enkele keer echt top geweest. Al die maanden met pijn hebben veel energie gekost en daar moet ik nu even de rekening voor betalen."

Gilbert weet nog niet of hij over drie weken meedoet aan de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. "Ik moet me mentaal 100 procent voelen om daar een rol te kunnen spelen in de finale", aldus de viervoudig winnaar van de Gold Race.