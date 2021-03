Nacer Bouhanni lijkt te moeten vrezen voor een flinke straf voor zijn gevaarlijke duw tegen Jake Stewart zondag in de massasprint van de Franse eendagskoers Cholet-Pays de la Loire.

De internationale wielerunie UCI meldt maandag in een verklaring dat het incident is doorgespeeld naar de disciplinaire commissie van de bond. "We veroordelen dit gevaarlijke gedrag krachtig en eisen sancties die passen bij de ernst van deze actie."

Bouhanni reed Stewart in volle sprint klem tegen de dranghekken. De Brit kon ternauwernood op zijn fiets blijven zitten en ontsnapte aan een zware valpartij.

Stewart was na de koers woedend op Bouhanni, die geen al te beste reputatie heeft in het peloton. "Yo Bouhanni, ik zou je willen vragen wat je hier dacht", schreef de renner van Groupama-FDJ op Twitter bij een filmpje van het incident. "Maar je hebt duidelijk geen hersencellen. Het ironische is dat je na de finish tegen me zei dat ik 'geen respect' had. Hier is een educatieve video over hoe 'geen respect' eruitziet."

Het incident tussen Bouhanni en Stewart had wat weg van de duw die Dylan Groenewegen afgelopen zomer in de Ronde van Polen uitdeelde aan Fabio Jakobsen, die in tegenstelling tot Stewart wel zwaargewond raakte.

Naar aanleiding van de crash van Jakobsen kondigde de UCI maatregelen aan om koersen veiliger te maken en werd Groenewegen voor negen maanden geschorst.

