Marianne Vos won al honderden koersen in haar profcarrière, maar haar zege van zondag in Gent-Wevelgem was zichtbaar erg speciaal. De 33-jarige Nederlandse bezorgde Jumbo-Visma de eerste overwinning in het vrouwenpeloton.

"Deze wedstrijd was een van onze eerste grote doelen voor dit seizoen", zei Vos na de Vlaamse klassieker. "We hadden de afgelopen weken al goed gereden en vertrouwen opgedaan en het is geweldig dat alles nu perfect in elkaar viel."

Jumbo-Visma is dit seizoen nieuw in het vrouwenwielrennen, maar door de successen van het mannenteam ligt er direct al druk op de rijdsters in het geel-zwart. De ploeg loopt daar niet voor weg: bij de presentatie van de formatie zei manager Esra Tromp dat er een plan ligt om in drie jaar het beste vrouwenteam van de wereld te worden.

Voorlopig moet Vos als de absolute kopvrouw vooral voor de successen zorgen. De drievoudig wereldkampioen op de weg begon haar seizoen met een zevende plek in Strade Bianche, een derde plek in de GP Oetingen en een tweede plek in Trofeo Alfredo Binda, waarna ze zondag in Gent-Wevelgem op de hoogste trede van het podium mocht staan. In de sprint van een elitegroepje rekende ze af met de Belgische Lotte Kopecky en de Duitse Lisa Brennauer.

"Ik wilde het zo graag afmaken voor de ploeg. Iedereen heeft ontzettend hard gewerkt", aldus Vos. "Het was geweldig om te zien dat mijn ploeggenoten juichend over de streep kwamen. Ik moet het allemaal nog even laten bezinken, maar dit is een fantastisch gevoel."

Het was voor Jumbo-Visma, dat bij het schaatsen al jaren een mannen- en vrouwenploeg heeft, ook direct de eerste dubbelslag in het wielrennen. Een paar uur voor de zege van Vos won Wout van Aert de mannenwedstrijd van Gent-Wevelgem. "Die overwinning gaf ons wat meer motivatie om hetzelfde te laten zien", zei Vos. "Ontzettend mooi dat ik het heb kunnen afmaken."