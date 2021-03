Wilco Kelderman heeft zichzelf behoorlijk verbaasd bij zijn rentree in de Ronde van Catalonië. De geboren Amersfoorter werd zondag vijfde in het eindklassement van de Spaanse WorldTour-koers.

"Ik denk dat we een heel succesvolle Ronde van Catalonië hebben gereden, met twee etappezeges en een goede positie in het algemeen klassement", zegt Kelderman op de website van zijn ploeg BORA-hansgrohe. "Dat was waar we voor kwamen en dat hebben we bereikt. De teamspirit is goed en we kunnen blij zijn met onze prestatie."

De dertigjarige Nederlander maakte in Catalonië zijn rentree, nadat hij in januari tijdens een training rond het Gardameer werd aangereden door een auto. Bij het ongeluk liep hij een hersenschudding en een gebroken rugwervel op.

Kelderman herstelde sneller dan verwacht, waardoor hij mee kon doen aan de Ronde van Catalonië. Hij hield goed stand in het klassement en werd op iets meer dan een minuut van eindwinnaar Adam Yates vijfde in het klassement.

"Ik ben heel blij met hoe mijn herstel na het trainingsongeluk aan het Gardameer verloopt", aldus de renner van BORA-hansgrohe. "Het ging veel beter dan ik had verwacht."

Kelderman komende zomer kopman in Tour

Kelderman heeft in zijn carrière al veel pech gehad. In de afgelopen jaren kampte hij onder meer met rugproblemen, een gebroken vinger en een gebroken linker sleutelbeen en onderging hij vier operaties aan zijn rechter sleutelbeen.

Een week voor Keldermans ongeval maakte BORA-hansgrohe bekend dat de Nederlandse renner deze zomer als kopman naar de Tour de France gaat.

Over ruim een week staat hij aan de start van de Ronde van het Baskenland. Daarna rijdt hij onder meer de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik, het Critérium du Dauphiné en dus de Tour.