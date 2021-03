Nacer Bouhanni heeft zich zondag in de eendagskoers Cholet-Pays de la Loire van zijn slechte kant laten zien. De renner van Arkéa Samsic reed in de massasprint de Brit Jake Stewart klem tegen de dranghekken. Stewart kon ternauwernood op zijn fiets blijven zitten en ontsnapte aan een zware valpartij.

"Yo Bouhanni, ik zou je willen vragen wat je hier dacht", schrijft Stewart op Twitter bij een filmpje van het incident. "Maar je hebt duidelijk geen hersencellen. Het ironische is dat je na de finish tegen me zei dat ik 'geen respect' had. Hier is een educatieve video over hoe 'geen respect' eruit ziet."

Bouhanni sprintte aanvankelijk naar de derde plaats in Cholet, maar de jury besloot de drievoudig etappewinnaar in de Giro d'Italia en de Vuelta a España na bestudering van de televisiebeelden uit de uitslag te schrappen.

De actie van Bouhanni had veel weg van de duw die Dylan Groenewegen vorige zomer in de Ronde van Polen uitdeelde aan Fabio Jakobsen, die in tegenstelling tot Stewart wel zwaargewond raakte. Naar aanleiding van de crash van Jakobsen kondigde wielerunie UCI maatregelen aan om koersen veiliger te maken en Groenewegen werd voor negen maanden geschorst.

Het is niet de eerste keer dat Bouhanni in opspraak raakt. Zo deelde hij al een paar keer een klap uit in de koers. Zijn ploeg Arkéa Samsic meldde na het incident in Cholet-Pays de la Loire niets over mogelijke sancties. De UCI zou nog stappen kunnen nemen tegen Bouhanni.

De zege in de Franse eendagskoers ging naar de Italiaan Elia Viviani, die eindelijk zijn eerste zege boekte in dienst van Cofidis. De laatste zege van de Italiaan dateert van september 2019, toen hij nog voor Deceuninck-Quick-Step reed.

Voor de appgebruikers: bekijk hier de gevaarlijke duw van Nacer Bouhanni.