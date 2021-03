Marianne Vos heeft zondag voor het eerst in haar carrière Gent-Wevelgem bij de vrouwen gewonnen. De Nederlandse won de sprint van een uitgedund peloton en bezorgde Jumbo-Visma de eerste zege in het vrouwenwielrennen.

De 33-jarige Vos ging de sprint van ver aan en bleef de Belgische kampioen Lotte Kopecky en de Duitse Lisa Brennauer voor. Het uitgedunde peloton slaagde er pas in de laatste kilometer in om het Italiaanse duo Soraya Paladin en Elisa Longo Borghini in te rekenen.

Het is voor Vos de eerste zege van het seizoen. De drievoudig wereldkampioen op de weg maakte aan het einde van vorig seizoen de overstap van Liv Racing (vorig jaar nog CCC-Liv) naar Jumbo-Visma, dat dit seizoen voor het eerst een vrouwenploeg heeft in het wielrennen.

In de editie van vorig jaar eindige Kopecky en Brennauer ook al als tweede en derde. Toen ging de overwinning in Gent-Wevelgem naar de Belgische Jolien D'hoore.

Voor Jumbo-Visma betekent de overwinning van Vos een dubbelslag. De Nederlandse ploeg boekte eerder op de dag met Wout van Aert ook al de zege bij de mannen in Gent-Wevelgem.