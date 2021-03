Wout van Aert is dolgelukkig met zijn overwinning in Gent-Wevelgem. De renner van Jumbo-Visma was al vaak dicht bij winst in een grote Vlaamse koers, maar sloeg zondag eindelijk toe.

"Dit betekent heel veel. Ik heb al mooie koersen gewonnen, maar in de Vlaamse koersen heb ik er al dikwijls naast gegrepen. Hier zat ik op te wachten, ik ben heel blij", zei Van Aert na afloop van de wedstrijd tegen Sporza.

De 26-jarige Van Aert zat door waaiers al vroeg in de beslissende ontsnapping en rondde het karwei af door in de sprint zijn zes overgebleven medevluchters te kloppen. "Het was heel gevaarlijk met de wind. Als ploeg hebben we ons goed geconcentreerd. Op een bepaald moment scheurde het en zat ik samen met ploeggenoot Nathan Van Hooydonck in de eerste waaier."

"We hebben goed samengewerkt en hadden de koers eigenlijk permanent onder controle", vervolgde Van Aert. "In de heuvelzone hebben we bewust lang gewacht om de koers hard te maken, kwestie van zoveel mogelijk volk mee krijgen. Dat heeft geloond."

Wout van Aert viert zijn overwinning in Gent-Wevelgem. Wout van Aert viert zijn overwinning in Gent-Wevelgem. Foto: ANP

'Alles ging perfect'

Voor Van Aert was het zijn derde overwinning van het seizoen. De drievoudig wereldkampioen veldrijden pakte eerder dit jaar twee ritten in Tirreno-Adriatico en won daar ook het puntenklassement. Tijdens Gent-Wevelgem gokte Van Aert op zijn sprint.

"Nathan (Van Hooydonck, red.) was fantastisch sterk. Ik heb hem moed ingesproken om de laatste keer mee de Kemmelberg over te komen, want dat had ik nodig. Nathan heeft er daarna ook nog Sam Bennett (en Danny van Poppel, red.) af gereden."

"In de finale was er zoveel rugwind dat aanvallen met die snelheid niet veel zin had. Nathan nam dan ook nog eens de kop, dat was echt klasse. Het was een sprint op volle snelheid. Alles ging perfect en ik won", besloot een glunderende Van Aert.