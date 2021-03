Wout van Aert heeft zondag de 83e editie van Gent-Wevelgem op zijn naam geschreven. De Belg van Jumbo-Visma was de snelste in een sprint van een kopgroep van zeven renners.

De 26-jarige Van Aert boekte zijn derde overwinning van het seizoen. Hij zat door waaiers al vroeg in de beslissende kopgroep en was in de sprint Giacomo Nizzolo en Matteo Trentin de baas. Het was de vijftigste keer dat een Belg zegevierde in Gent-Wevelgem. Dylan van Baarle was op plek acht de beste Nederlander.

De koers werd opgeschrikt door een flinke brand bij een recyclingbedrijf in de buurt van de finishplaats. De organisatie besloot daarom de laatste 5 kilometer te vervangen door een alternatieve route. Het gedeelte van de route dat door het centrum van Menen gaat, werd geschrapt. De finish bleef wel in Wevelgem.

Mathieu van der Poel ontbrak in Gent-Wevelgem. De Nederlander gaf de voorkeur aan de E3 Saxo Bank Classic, waar hij vrijdag als derde eindigde. BORA-hansgrohe en Trek-Segafredo ontbraken volledig in de Belgische koers. Bij Trek werd zaterdag bekend dat er twee positieve coronatesten waren. BORA kreeg zondagochtend zelfs een startverbod wegens een eerdere positieve test bij renner Matthew Walls.

Van Aert onderdeel van vroege vlucht door waaiers

Vlak na de start namen vier renners de benen, maar door de weersomstandigheden konden zij maar weinig genieten van hun vluchtpoging. Op 180 kilometer van de finish ontstonden er waaiers en brak het peloton. Een groep van 25 renners, met grote namen als Van Aert, Sam Bennett, Michael Matthews en Danny van Poppel, reed weg en had de kopgroep al snel achterhaald.

Het peloton zette de achtervolging in, maar kon het gat met de grote kopgroep niet meer dichten. Op 52 kilometer van de streep versnelde Van Aert op de Kemmelberg. De voorste groep dunde uit en er bleven negen renners over: Van Aert, Van Poppel, Matthews, Bennett, Sonny Colbrelli, Stefan Küng, Trentin, Nathan van Hooydonck en Nizzolo.

Het negental bleef lange tijd bij elkaar, maar na een tempoversnelling van Van Hooydonck (ploeggenoot van Van Aert) moesten Van Poppel en Bennett op 16 kilometer van de meet lossen. De zeven overgebleven leiders maakten er een sprint van voor de zege. Van Aert bleek de snelste.